Откуда берется изжога и как от нее избавиться - дельные советы диетолога

Как избавиться от изжоги / croeos.net/

Изжога чаще всего временный, некомфортный и преходящий недуг. Действующее средство от изжоги – изменение рациона, соблюдение правильного питания и здорового образа жизни.

Диетолог Светлана Фус назвала причины ее возникновения и рассказала как избавиться от неприятного ощущения.

Изжога - распространенный признак нарушения пищеварения, с которым сталкивается немало людей, и возникает она не сама по себе. Чаще появляется у тех, кто нерегулярно питается, переедает, у людей с ожирением. Еще есть множество других случаев, начиная от употребления определенных продуктов, употреблении их в положении лежа и заканчивая болезнями пищеварительного тракта, требующими обязательного лечения.

Почему появляется изжога?

1. Нарушение режима питания – нерегулярное питание, употребление пищи на ходу, плохое пережевывание, переедание.

2. Частое употребление "раздражающей" пищи — жареного, острого, жирного, кофеинсодержащих и сладких газированных напитков, свежей выпечки и т.д.

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3. Вредные привычки и факторы окружающей среды – курение, злоупотребление алкоголем, хронический стресс.

4. Употребление некоторых медикаментов.

5. Заболевания органов пищеварения – гастрит с повышенной кислотностью, гастроэзофагеальная рефлюксная и язвенная болезни, заболевания желчевыводящих путей и поджелудочной железы.

6. Повышение внутрибрюшного давления – ношение тесной одежды, поднятие тяжелых предметов. Шансы, что кислотный рефлюкс и изжога возникнут, увеличиваются при ожирении. При избыточной массе тела возникает постоянно повышенное давление в брюшной полости, что ослабляет нижний сфинктер пищевода.

7. Беременность – одна из причин развития изжоги у женщин в этот период жизни.

Изжоги можно избежать

Чтобы не провоцировать появление изжоги, необходимо нормализовать режим питания, ограничить те продукты, которые раздражают слизистую, отказаться от вредных привычек, нормализовать вес и т. д. Также стоит забыть о переедании, отказаться от физических нагрузок и положении "лежа" после еды на 15-20 минут, ужинать за 2-3 часа до сна, носить свободную одежду.

Читайте такжеИзжога или сердечный приступ: названы главные отличия, которые могут спасти жизньСписок продуктов, которые могут усиливать изжогу, достаточно велик. Из рациона следует исключить жирные и жареные блюда, острые приправы и соусы, кофе, крепкий чай и шоколад, газированные напитки, кислые фрукты и овощи. Но следует прислушаться и к тому, что чувствуете. И если продукты, указанные в списке, не провоцируют изжогу, убирать их из рациона необязательно. Следует следить за их количеством и частотой употребления.

Как избавится от изжоги

Бороться с изжогой медикаментами или народными средствами самостоятельно не следует. И хотя в аптеках есть много средств, способных снизить симптомы заболевания, их длительное применение будет опасным для здоровья, может привести к осложнениям. И если она возникает много раз и регулярно – это тревожный сигнал и необходима консультация врача, обследование и лечение причины изжоги.

Изжога - чаще всего временный, некомфортный и преходящий недуг. Действующее средство от изжоги – изменение рациона, соблюдение правильного питания и здорового образа жизни.

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