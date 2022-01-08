УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Откуда берется изжога и как от нее избавиться - дельные советы диетолога

8 января 2022, 04:45

Эксперт говорит, что появления неприятных ощущений можно избежать.

Изжога
Как избавиться от изжоги / croeos.net/

Изжога чаще всего временный, некомфортный и преходящий недуг. Действующее средство от изжоги – изменение рациона, соблюдение правильного питания и здорового образа жизни.

Диетолог Светлана Фус назвала причины ее возникновения и рассказала как избавиться от неприятного ощущения.

Изжога - распространенный признак нарушения пищеварения, с которым сталкивается немало людей, и возникает она не сама по себе. Чаще появляется у тех, кто нерегулярно питается, переедает, у людей с ожирением. Еще есть множество других случаев, начиная от употребления определенных продуктов, употреблении их в положении лежа и заканчивая болезнями пищеварительного тракта, требующими обязательного лечения.

Почему появляется изжога?

1. Нарушение режима питания – нерегулярное питание, употребление пищи на ходу, плохое пережевывание, переедание.

2. Частое употребление "раздражающей" пищи — жареного, острого, жирного, кофеинсодержащих и сладких газированных напитков, свежей выпечки и т.д.

Реклама

3. Вредные привычки и факторы окружающей среды – курение, злоупотребление алкоголем, хронический стресс.

4. Употребление некоторых медикаментов.

5. Заболевания органов пищеварения – гастрит с повышенной кислотностью, гастроэзофагеальная рефлюксная и язвенная болезни, заболевания желчевыводящих путей и поджелудочной железы.

6. Повышение внутрибрюшного давления – ношение тесной одежды, поднятие тяжелых предметов. Шансы, что кислотный рефлюкс и изжога возникнут, увеличиваются при ожирении. При избыточной массе тела возникает постоянно повышенное давление в брюшной полости, что ослабляет нижний сфинктер пищевода.

7. Беременность – одна из причин развития изжоги у женщин в этот период жизни.

Изжоги можно избежать

Чтобы не провоцировать появление изжоги, необходимо нормализовать режим питания, ограничить те продукты, которые раздражают слизистую, отказаться от вредных привычек, нормализовать вес и т. д. Также стоит забыть о переедании, отказаться от физических нагрузок и положении "лежа" после еды на 15-20 минут, ужинать за 2-3 часа до сна, носить свободную одежду.

Читайте такжеИзжога или сердечный приступ: названы главные отличия, которые могут спасти жизньСписок продуктов, которые могут усиливать изжогу, достаточно велик. Из рациона следует исключить жирные и жареные блюда, острые приправы и соусы, кофе, крепкий чай и шоколад, газированные напитки, кислые фрукты и овощи. Но следует прислушаться и к тому, что чувствуете. И если продукты, указанные в списке, не провоцируют изжогу, убирать их из рациона необязательно. Следует следить за их количеством и частотой употребления.

Как избавится от изжоги

Бороться с изжогой медикаментами или народными средствами самостоятельно не следует. И хотя в аптеках есть много средств, способных снизить симптомы заболевания, их длительное применение будет опасным для здоровья, может привести к осложнениям. И если она возникает много раз и регулярно – это тревожный сигнал и необходима консультация врача, обследование и лечение причины изжоги.

Изжога - чаще всего временный, некомфортный и преходящий недуг. Действующее средство от изжоги – изменение рациона, соблюдение правильного питания и здорового образа жизни.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
viber
изжога Светлана Гук
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 6 января: что нельзя делать в Сочельник и как привлечь богатствоПриметы на 6 января: что нельзя делать в Сочельник и как привлечь богатство Звездная украинская легкоатлетка показала роскошное тело в трусикахЗвездная украинская легкоатлетка показала роскошное тело в трусиках Звезда Женского Квартала показала свои прелести в кружевном нижнем бельеЗвезда Женского Квартала показала свои прелести в кружевном нижнем белье Затмения в 2022 году: когда произойдут и как они могут повлиять на достаток и благополучиеЗатмения в 2022 году: когда произойдут и как они могут повлиять на достаток и благополучие Когда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь бедуКогда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь беду
05:40

Самый вкусный и простой рулет из лаваша на завтрак: готовить всего 10 минут

04:59

Как по следам на коже опознать серьезную болезнь печени - комментарий ученых

04:57

Украинцы узнали ледяной прогноз: когда и где врежет -21ºВидео

04:45

Откуда берется изжога и как от нее избавиться - дельные советы диетолога

04:30

"Сами создаем идеальные условия": ВОЗ объяснила причину появления новых штаммов коронавирусаВидео

Реклама
03:54

Яичная скорлупа - лучшее удобрение для цветов, овощей и фруктов: как приготовить волшебный настой

03:33

Лунный гороскоп на неделю 10-16 января: Тельцам – проделки недругов, Девам – соперники, Скорпионам – завистьВидео

02:39

"Лукашенко №2" и захват части Казахстана: генерал рассказал, как Кремль "снимает сливки" с протестовВидео

01:43

Ученые придумали новый способ для регулировки уровня сахара в крови

01:10

Сахар резко подорожает: украинцам назвали новую ценуВидео

00:51

Приметы на 8 января: что нельзя делать и как уберечь семью от бедыВидео

07 января, пятница
23:58

Мороз будет опасным: в Украине резко похолодаетВидео

23:56

"Убивали и насиловали": президент Казахстана поставил жесткий ультиматумВидео

23:51

Можно ли быстро привести тело в форму после новогодних застолий - комментарий эксперта

23:31

Пьяный футболист сборной России попал в громкий скандалВидео

22:57

Бросила в пакет малышку: в Харькове женщина родила ребенка и выбросила его с пятого этажаВидео

22:47

"Умер он от побочных эффектов": победитель "Танцев со звездами" рассказал о семейной трагедии

22:42

Блинкен назвал тактику России для нападения на УкраинуВидео

22:20

80 гривен за квадратный метр: жители Днепра не "вывозят" сумасшедшие сумы в платежкахВидео

22:15

Магнит для денег: какие комнатные растения приносят в дом богатство и невероятную удачуВидео

Реклама
21:55

"Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка": рецензия на фильм "Король Ричард"Видео

21:30

Что делать с плохим самочувствием при нормальном давлении: советы кардиолога

21:14

"Просто ракета": звездная легкоатлетка сразила эффектным нарядом и засветила грудь

20:55

Блинкен обсудил с Кулебой реакцию США и союзников на агрессию РФ: что решилиВидео

20:18

Все в ямах: в Украине развалилась международная трасса Киев - ЧопВидео

19:55

В Казахстане застрелили известного музыканта и режиссераВидео

19:53

Ушла легенда: не стало первого темнокожего актера, получившего Оскар за лучшую мужскую роль

19:43

Дорофеева в одних трусиках устроила жару на Карибах

19:29

Войска РФ и угроза новой войны: НАТО провело закрытое заседание перед переговорами с Россией

19:25

Франция и Германия созывают встречу в нормандском формате: Макрон сделал заявлениеВидео

18:55

Стремительное погружение в пучину кризисов: что ждет Украину в 2022 годумнение

18:42

Больше 23 тысяч гривен: в Украине резко вырастут зарплатыВидео

18:41

Споткнулся о миску с кипятком: в Днепропетровской области из-за ожогов умер 4-летний мальчик

17:44

16-этажку в Киеве начали отапливать дровами: у жильцов нет выбора

17:33

Потерял много крови: в Николаеве подросток пытался себя убить после ссоры с родными

17:24

Все лицо обгрызли собаки: в Днепре нашли труп женщиныВидео

16:40

Цены на продукты взлетят: украинцы узнали мрачный прогноз нового подорожанияВидео

16:34

Почему ходить без шапки зимой вредно для тела: комментарий экспертов

16:28

Пытались лечиться сами: во Львовской области за праздники от коронавируса "сгорела" целая семьяВидео

16:11

Беспорядки и столкновения в Казахстане: в МВД отчитались об убитых и задержанныхВидео

Реклама
15:48

Резкое подорожание коммуналки: названы рекордные цифры ЖКХ-тарифовВидео

15:39

"Обалдеть, голос почти как у мамы": выступление Ани Лорак с дочкой очаровало фанов

15:37

Дональд Трамп запускает собственную соцсеть в феврале

15:01

Перед смертью изнасиловали и пытались сжечь: под Днепром нашли обнаженное тело женщины

14:58

На Прикарпатье авто слетело с холма и "приземлилось" на крышу жилого дома

14:53

Во Франции пригрозили РФ закрыть Северный поток-2 в случае вторжения в УкраинуВидео

14:15

"Миротворцев" ОДКБ в Казахстане возглавит российский генерал, руководивший захватом КрымаВидео

13:56

Лукашенко собрался втянуть Украину в "союз" с РФ, Беларусью и КазахстаномВидео

13:53

В США умер легендарный режиссер фильмов "Последний киносеанс" и "Маска"

13:22

В Раде спрогнозировали сроки новой волны COVID-19 и назвали условие отмены карантинаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять