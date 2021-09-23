Можно ли легко избавиться от ижзоги - ответ диетолога/ ua.depositphotos.com

Регулярная изжога, как правило, появляется у людей, которые неправильного питаются. Американский диетолог и нутрициолог Викки Петерсен в комментарии порталу Digital Journal рассказала, как можно ее устранить.

Причинами изжоги могут служить избыточный вес и ежедневный рацион с большим количеством жиров. Также изжогу могут провоцировать курение и стресс, говорит Питерсен. Одним из следствий заболевания может быть бессонница, поэтому специалист рекомендует употреблять легкую пищу перед сном для избавления от нее. Переизбыток кофеина в организме также грозит возникновением изжоги. Наконец, изжога может появляться в случае грыжи пищевода.

Для избавления от неприятных ощущений Питерсен предлагает три эффективных метода − медленное употребление еды и тщательное пережевывание, не ложиться после приема пищи и занятия спортом на голодный желудок.

"Переполнение желудка может вызвать спазмы и стать причиной изжоги. Попробуйте есть медленнее и потратить больше времени на пережевывание. После приема пищи оставайтесь в вертикальном положении. Если вы ляжете, то это может помешать эффективному перемещению содержимого желудка в кишечник", — говорит специалист.

Читайте такжеКак убрать тяжести в желудке и подстегнуть пищеварение

Реклама

Напомним, ранее ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом.

До того эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе.

Но поздее медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть.