Отелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку Зодиака

Гороскоп на 2022 год - топ-5 ревнивцев по знаку зодиака / depositphotos.com/

Чувство ревности в отношениях, как острая приправа к блюду. Однако для некоторых представителей зодиакального круга она становится нормой жизни и может изрядно подпортить отношения.

О том, каким знакам зодиака не стоит слишком доверять, читайте в нашем материале: Соврет, и глазом не моргнет: топ-4 самых лживых знака Зодиака.

Среди всех представителей зодиакального круга есть такие, отношения с которым могут превратиться в бесконечный круговорот вопросов, скандалов и разногласий на почве ревности. Они могут донимать свою вторую половинку подозрительностью и недоверием без малейшего на то повода.

Телец

Упрямые и настойчивые Тельцы – те еще ревнивцы. В женщинах они ценят покорность и приверженность патриархальным семейным традициям. Очень часто они считают свою вторую половинку своей собственностью и малейшее посягание на нее может вызвать вспышку ревности. Зачастую такие мужчины всеми силами пытаются сделать женщину зависимой. Тельцы не привыкли доверять людям и очень усложняют отношения своей подозрительностью.

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Рак

Чувствительные и романтичные Раки на первый взгляд идеальный партнеры. Они стремятся окружить возлюбленную вниманием и заботой. Однако такая тонкая душевная организация предполагает частые колебания настроения. Представителям знака не нужен повод для того, чтобы закатить скандал на почве ревности. Угадать на какой волне будет мужчина Рак в следующую минуту довольно сложно и это создает проблемы в отношениях.

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Лев

Львы – самые большие ревнивцы среди знаков зодиака. Однако их разрывают двойственные чувства. С одной стороны, огненные знаки большие собственники, а с другой – хотят демонстрировать свою избранницу всему миру. Внимание других мужчин к своей женщине – это личное оскорбление для Льва. Львы не деспотичны, они отпустят возлюбленную на вечеринку, однако придя домой приготовьтесь к допросам с пристрастием.

Скорпион

Скорпионов можно смело назвать ревнивцами-фантазерами. Это значит, что того что не было они могут сами додумать, причем расписать это все в ярких красках. Они беспардонно могут нарушать личные границы, проверяя телефон своей второй половинки и читая переписки в соцсетях. Проблемы с доверием и контролем представителей знака стихии воды часто приводят к расставаниям.

Козерог

Козероги – те мужчины, которые будут требовать всецелого внимания к своей персоне от женщины. Они не потерпят соперников и в их правилах потребовать, чтобы возлюбленная перестала общаться с друзьями-мужчинами. Если встретиться со знакомыми вже же получится, стоит настроиться на то, что общение будет постоянно прерываться звонками и сообщениями от этого ревнивца. Желание контроля и навязчивость – главные проблемы представителей земного знака.

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