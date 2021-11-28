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От рака скончался креативный директор Louis Vuitton

28 ноября 2021, 23:51
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Руководители Off-White и Louis Vuitton совместно заявили, что "опустошены" смертью Абло от рака.

Вирджил Абло умер от рака в 41 год / Instagram

Креативный директор модного дома Louis Vuitton Вирджил Абло и основатель бренда Off-White умер от рака в возрасте 41 года, сообщается в официальном аккаунте модельера в Instagram.

Руководители Off-White и Louis Vuitton совместно заявили, что "опустошены" смертью Абло от рака, с которым модельер боролся в течение последних нескольких лет.

"Мы все шокированы этими ужасными новостями. Вирджил был не только гениальным дизайнером, но и мудрым человеком с красивой душой", - сообщил Бернар Арно, СEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.

В 2019 году Вирджилу Абло поставили диагноз "ангиосаркома сердца" — это редкое и быстро прогрессирующее заболевание. Модельер принял решение бороться с раком, не объявляя об этом публично.

Абло родился в 1980 году в семье эмигрантов из Ганы в штате Иллинойс, США. Он получил несколько высших образований по специальности гражданское строительство и архитектура. В 2013 году Абло основал бренд уличной одежды высокого качества Off-White с головным офисом в Милане. С 2018 года Абло назначили креативным директором модного дома Louis Vuitton. В 2018 году модельер вошел в сотню самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Ранее Главред писал о том, что в Украине умер профессор Музыкальной академии имени Петра Чайковского, дирижер Национальной оперы Украины Аллин Власенко.

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Рак Louis Vuitton онкология клиническая смерть
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