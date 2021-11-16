Наращенные ресницы могут вызвать рак - врач

Наращивание ресниц — коварная процедура / Фото Instagram

Наращивание ресниц - очень популярная процедура. Тысячи девушек в погоне за эффектным взглядом записываются в очередь к бьюти-мастерам. Тем временем врачи предупреждают, что при безответственном отношении к этому вопросу вместо роскошных ресниц можно получить проблемы со здоровьем, например, коньюктивит, синдром сухого глаза и даже онкологию.

Наращивание ресниц - вред

Наращивание ресниц — очень коварная процедура, считает доктор медицинских наук, офтальмолог-хирург высшей категории Арсений Кожухов, передает Доктор Питер.

По его словам, наращивание так или иначе ухудшает состояние натуральных ресниц, а клей, который используют мастера, нередко сушит веки.

"Одним из распространенных последствий наращивания ресниц также считается конъюнктивит. А еще искусственные реснички оказывают давление на натуральные ресницы, что приводит к их механическим повреждениям и повышенной ломкости — особенно, если их нарастили неправильно или были использованы некачественные материалы, а также когда девушка трет глаза", - объяснил врач.

Чем опасны слишком длинные ресницы

Еще один фактор риска - неестественная длина ресниц. У обычного человека длина ресниц составляет, как правило, одну треть ширины глаза. Если же реснички больше, то они, вместо того, чтобы защищать глазное яблоко, напротив, направляют воздух и грязь к нему. В итоге человек страдает из-за синдрома сухого глаза, утверждают исследователи из Технологического института Джорджии.

Реклама

Можно потерять натуральные ресницы и "заработать" рак

Медицинский редактор журнала Health’s, доцент Медицинской школы Нью-Йоркского университета Рошини Раджапакса рекомендует совсем отказаться от наращенных ресниц.

По ее словам, острый пинцет, который бьюти-мастера используют для наращивания, и последующая процедура удаления синтетических волосков может повредить настоящим ресничкам и даже привести к их потере.

Кроме того, неудачное наращивание ресниц может обернуться инфекцией роговицы или века или тяжелой аллергией на клей.

"В составе таких клеев есть вещество, обладающее канцерогенными свойствами. Со временем при регулярном использовании оно способно вызвать онкологические заболевания, накапливаясь в организме", - предупредила эксперт.

Как сообщал Главред, ранее выяснилось, что гель-лаки - опасный продукт. В их составе содержится формальдегид. В маленьких дозах он не причинит вреда, но исследования показывают, что мастерам маникюра, которые постоянно работают с гель-лаками, грозит астма, конвульсии и даже выкидыши.

Читайте также: