От формы толстянки зависит уровень дохода: как правильно формировать крону у денежного дерева

Толстянка может выглядеть как маленькое деревце с одним мощным стволом или как кустик, состоящий из нескольких тонких стволов.

Денежное дерево нужно прищипывать, пока оно молодое / Фото ua.depositphotos.com

Денежное дерево (другие названия - толстянка или крассула), как и любое другое комнатное растение, нужно прищипывать для того, чтобы сформировать красивую крону. Интересно, что в зависимости от формы кроны, растение будет по-разному выполнять свою функцию по привлечению прибыли к своему хозяину. Ранее Главред писал, как правильно посадить денежное дерево, чтобы в доме водились деньги, теперь же разберемся, как правильно формировать крону у денежного дерева.

Толстянка может выглядеть как маленькое деревце с одним толстым, мощным стволом или как кустик, состоящий из нескольких тонких стволов. Дерево с большим стволом и раскидистой кроной символизирует денежный достаток, приходящий в дом из одного источника. Если же у толстянки несколько тонких стволов, то деньги будут поступать разными способами и небольшими потоками.

Почему нужно формировать крону толстянке

Ветки денежного дерева очень хрупкие, а листочки, наоборот, тяжелые и мясистые. Если толстянка растет вверх, то ветка имеет все шансы обломаться.

Что делать, если денежное дерево растет вверх? Ответ прост: прищипнуть растение.

К слову, согласно приметам, если за толстянкой никто не ухаживает, дерево быстро приобретает некрасивый вид и перестает притягивать в дом достаток.

Когда начинать формировать толстянку

Начинать формировать денежное дерево лучше всего с черенка и последующего прищипывания. Если вы упустили этот момент, то взрослое растение также можно привести в порядок. Но тут придется применять полноценную обрезку.

Как придать красивую форму толстянке

Чтобы с самого начала формировать классическое денежное дерево, в вазон необходимо посадить один отросток. Если в одном горшке тесно посажены несколько ростков, то получается не дерево, а кустарник.

Когда на ветке вырастут три или четыре пары листьев, между последней парой появится новая почка. Ее и нужно выщипнуть, а срез присыпать древесной золой или активированным углем. Через непродолжительное время вместо удаленной почки появятся две или три новые, то есть денежное дерево начнет ветвиться.

Если толстянка начала ветвиться слишком рано и стала похожа на рогатку, то необходимо обрезать обе боковые ветки на расстоянии 10-12 сантиметров от ствола.

Если денежное дерево уже выросло, а ствол затвердел, то сформировать ему крону также можно. В этом случае нужно применить метод обрезки, хотя он более травматичен для растения. Обрезка проводится исключительно остро заточенными садовыми ножницами или секатором.

После обрезки толстянку нужно полить и подкормить для того, чтобы растение восстановило силы. Подойдет любое комплексное удобрение для комнатных растений, но разводить его нужно в два раза меньше нормы, указанной на инструкции.

Смотрите видео - Как правильно формировать крону у денежного дерева:

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