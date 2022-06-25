Осуществление мечты, успех в делах и счастье в любви: самые благоприятные дни в июле 2022

Лунный календарь на июль 2022 / depositphotos.com/

В лунном календаре на июль 2022 есть дни с особо сильной положительной энергетикой. В эти сутки повышается вероятность успеха и исполнения желаний.

О том, когда в средине лета можно планировать поход в парикмахерскую, чтобы стрижка принесла удачу и помогла привлечь в жизнь деньги и любовь, читайте в материале: Лунный календарь стрижек на июль 2022: фартовые дни для новой прически.

4 июля

В этот день перед вами открываются новые возможности для профессионального роста. Вы сможете решить сложные задачи и продемонстрировать лучшие качества. Прислушивайтесь к подсказкам интуиции в финансовых вопросах, это поможет избежать ошибок и сделать удачный выбор. Повезет и в личной жизни. Свободных ждет незабываемое свидание, а те, кто в паре смогут улучшить отношения со своей второй половинкой.

5 июля

Этот день характеризуется подъемом жизненных сил и энергии. Любое дело будет даваться легче, занимая меньше времени. В этот день могут случиться судьбоносные знакомства, которые могут перерасти в деловые отношения, крепкую дружбу или большую любовь. Благоприятное время для смены работы и начала нового вида деятельности. Любые новые начинания принесут вам успех.

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8 июля

Посвятите этот день родным и близким. Общение с родственниками принесет вам немало приятных моментов. Уделите больше внимания детям, поинтересуйтесь их успехами. Чтобы сплотить семью, придумайте новые традиции. Благоприятный день для работы в саду.

12 июля

Этот день обладает мощной энергетикой. Поэтому не стоит поддаваться чувству лени и желанию провести этот день, ничего не делая. Удача на стороне активных и целеустремленных. Смело беритесь за грандиозные проекты, признавайтесь в любви и начинайте новое. Энергия дня может помочь сбыться вашему давнему желанию.

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14 июля

Этот день лучше провести в спокойствии и неспешном созерцании происходящего вокруг. Сбавьте обороты и максимально расслабьтесь, оставив работу за порогом. Полезно сосредоточиться на саморазвитии и провести день, осваивая новые навыки. Поездка за город поможет восстановить жизненные силы.

21 июля

В этот день энергия небесного светила будет помогать в решении сложных вопросов. Можно браться за важные дела и масштабные проекты. Легко получается найти общий язык с окружающими, отличный день для поиска союзников и единомышленников, которые разделят ваши идеи и помогут осуществить задуманное. Удача будет сопутствовать и при решении денежных вопросов.

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25 июля

Эти сутки могут стать днем перемен. Благоприятно начинать заниматься спортом, избавляться от вредных привычек и начинать правильно питаться. Любые перемены принесут положительные результаты в будущем. Кроме того, можно браться за дела, которые не удавалось довести до конца.

30 июля

В этот день обостряется интуиция и подсказки внутреннего голоса помогут принять правильное решение. Благоприятный день для учебы, новые знания усваиваются быстро, вы запоминаете важную информацию, которая пригодится в будущем. Для одиноких людей повышаются шансы встретить свою вторую половинку. Новое знакомство может пожить начало красивой романтической истории. Покупки будут удачными, можно выбирать подарки для близких людей.

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