Лунный календарь стрижек на июль 2022: фартовые дни для новой прически

Лунный календарь стрижек на июль 2022 / depositphotos.com/

Лунный календарь стрижек на июль 2022 расскажет, в какие дни стрижка принесет максимальную пользу волосам, укрепит локоны и подарит им жизненную силу, а в какие дни может навлечь неудачи и подкосить здоровье.

О том, как полная Луна может отразиться на благополучии и как избежать проблем в этот энергетически мощный день, читайте в материале: Полнолуние в июле 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед.

Фазы Луны в июле 2022

Для того, чтобы выбрать максимально удачный день для похода в парикмахерскую, нужно свериться с фазами небесного светила. На растущую Луну нужно стричься тем, кто желает отрастить длинные волосы. Стрижка в эту фазу обеспечит быстрый рост волос. На убывающую Луну стоит подстригать челку и делать короткие стрижки.

Растущая Луна – с 1 по 12 июля и с 29 по 31 июля.

Полнолуние – 13 июля 2022 в 21:37.

Убывающая Луна – с 14 по 27 июля 2022.

Новолуние – 28 июля 2022 в 20:55.

Благоприятные дни для стрижки в июле 2022

Правильно подобранная в соответствии с лунным календарем дата для похода в салон красоты может не только способствовать росту и укреплению волос, но и привнести в жизнь финансовую стабильность, любовь и удачу. Лучшие дни для стрижки в июле: 1, 2, 3, 4, 5, 13, 21, 29, 30.

4-5 июня 2022 – растущая Луна в Деве – стрижка в эти дни сможет дольше сохранить свою форму, волосы будут расти быстрее, а кончики не будут сечься. Новая прическа поможет укрепить защитные силы организма и привлечь денежную удачу. С окрашиванием можно повременить – в эти сутки оно может спровоцировать разлад в семье.

13 июля 2022 – полнолуние в Козероге – новая прическа в этот день будет крайне благоприятной. Волосы станут гуще и сильнее и податливее для укладки. Окрашивание в естественные оттенки поможет привлечь удачу в профессиональной деятельности и повысить мотивацию. Однако со стрижкой в полнолуние стоит повременить, если у вас плохое настроение, негативные мысли и апатия. Это может усугубить душевное состояние.

Читайте такжеГороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть

30 июля 2022 – растущая Луна в знаке Лев – стрижка в этот день сделает волосы гуще и поможет укрепить волосяную луковицу. Также новая прическа поможет привлечь в жизнь позитивную энергию и избавиться от неудач.

Неблагоприятные дни для стрижки в июле 2022

Стрижка в опасные дни может обернуться проблемами во всех жизненных сферах и привлечь в жизнь беды и неприятности. Самыми неудачными сутками для стрижки в июле будут 15, 17 и 24 число.

15 июля 2022 – убывающая Луна в знаке Водолей – стрижка в этот день может серьезно подкосить здоровье. Под угрозой кровеносная и эндокринная системы. Окрашивание волос натуральными красителями поможет обрести душевное спокойствие и гармонию.

Читайте такжеЛунный календарь на июль 2022: наилучшие и самые опасные дни месяца

17 июля 2022 – убывающая Луна в знаке Рыбы – стрижка в этот день принесет проблемы с кожей головы, не исключено появление перхоти и сухости эпидермиса. При неудачной стрижке быстро отрастить волосы не получится. Краситься стоит в тот цвет, который вы носили в самый успешный период своей жизни, тогда он может принести удачу.

24 июля 2022 – убывающая Луна в знаке Близнецы – стрижка ускорит рост волос, однако сделает их непослушными. Новая прическа в этот день может негативным образом сказаться на душевном состоянии, а окрашивание – принести в вашу жизнь конфликты, которые плохо скажутся на репутации.

Читайте также: