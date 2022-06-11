Лунный календарь стрижек на июль 2022: фартовые дни для новой прически

В какие дни стрижка может привлечь в жизнь деньги, а в какие - навредить репутации и подкосить здоровье.
Лунный календарь стрижек на июль 2022 расскажет, в какие дни стрижка принесет максимальную пользу волосам, укрепит локоны и подарит им жизненную силу, а в какие дни может навлечь неудачи и подкосить здоровье.
О том, как полная Луна может отразиться на благополучии и как избежать проблем в этот энергетически мощный день, читайте в материале: Полнолуние в июле 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед.
- Фазы Луны в июле 2022
- Благоприятные дни для стрижки в июле 2022
- Неблагоприятные дни для стрижки в июле 2022
Фазы Луны в июле 2022
Для того, чтобы выбрать максимально удачный день для похода в парикмахерскую, нужно свериться с фазами небесного светила. На растущую Луну нужно стричься тем, кто желает отрастить длинные волосы. Стрижка в эту фазу обеспечит быстрый рост волос. На убывающую Луну стоит подстригать челку и делать короткие стрижки.
- Растущая Луна – с 1 по 12 июля и с 29 по 31 июля.
- Полнолуние – 13 июля 2022 в 21:37.
- Убывающая Луна – с 14 по 27 июля 2022.
- Новолуние – 28 июля 2022 в 20:55.
Благоприятные дни для стрижки в июле 2022
Правильно подобранная в соответствии с лунным календарем дата для похода в салон красоты может не только способствовать росту и укреплению волос, но и привнести в жизнь финансовую стабильность, любовь и удачу. Лучшие дни для стрижки в июле: 1, 2, 3, 4, 5, 13, 21, 29, 30.
4-5 июня 2022 – растущая Луна в Деве – стрижка в эти дни сможет дольше сохранить свою форму, волосы будут расти быстрее, а кончики не будут сечься. Новая прическа поможет укрепить защитные силы организма и привлечь денежную удачу. С окрашиванием можно повременить – в эти сутки оно может спровоцировать разлад в семье.
13 июля 2022 – полнолуние в Козероге – новая прическа в этот день будет крайне благоприятной. Волосы станут гуще и сильнее и податливее для укладки. Окрашивание в естественные оттенки поможет привлечь удачу в профессиональной деятельности и повысить мотивацию. Однако со стрижкой в полнолуние стоит повременить, если у вас плохое настроение, негативные мысли и апатия. Это может усугубить душевное состояние.
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30 июля 2022 – растущая Луна в знаке Лев – стрижка в этот день сделает волосы гуще и поможет укрепить волосяную луковицу. Также новая прическа поможет привлечь в жизнь позитивную энергию и избавиться от неудач.
Неблагоприятные дни для стрижки в июле 2022
Стрижка в опасные дни может обернуться проблемами во всех жизненных сферах и привлечь в жизнь беды и неприятности. Самыми неудачными сутками для стрижки в июле будут 15, 17 и 24 число.
15 июля 2022 – убывающая Луна в знаке Водолей – стрижка в этот день может серьезно подкосить здоровье. Под угрозой кровеносная и эндокринная системы. Окрашивание волос натуральными красителями поможет обрести душевное спокойствие и гармонию.
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17 июля 2022 – убывающая Луна в знаке Рыбы – стрижка в этот день принесет проблемы с кожей головы, не исключено появление перхоти и сухости эпидермиса. При неудачной стрижке быстро отрастить волосы не получится. Краситься стоит в тот цвет, который вы носили в самый успешный период своей жизни, тогда он может принести удачу.
24 июля 2022 – убывающая Луна в знаке Близнецы – стрижка ускорит рост волос, однако сделает их непослушными. Новая прическа в этот день может негативным образом сказаться на душевном состоянии, а окрашивание – принести в вашу жизнь конфликты, которые плохо скажутся на репутации.
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