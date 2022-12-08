Оставить открытой или закрывать: как правильно поступить с дверцей стиралки после стирки

Многие хозяйки после стирки видят, что на стенках барабана остается влага, поэтому логично было бы оставить ее открытой, но не все так просто.

Нужно ли закрывать дверцу стиральной машины после стирки / pixabay.com

Стиральная машина сейчас есть почти в каждом доме, но не все понимают - можно ли оставлять открытой ее дверцу после стирки.

Производители говорят, что ее нужно обязательно закрывать во избежание травм у детей, которые могут заинтересоваться открытой машинкой, но не все этого правила придерживаются.

Почему дверцу оставляют открытой?

Многие хозяйки после стирки видят, что на стенках барабана остается влага, поэтому логично было бы оставить ее открытой. Тем более, что вода, оставшаяся внутри, служит благоприятной средой для размножения грибка и плесени, от которых потом трудно избавиться, а также способствует возникновению неприятного запаха.

Для лучшей циркуляции воздуха после стирки приоткрывают не только дверцу, а и лоток для моющих средств.

Что же делать после стирки?

Дверцы стиральной машины после завершения цикла стирки все-таки необходимо широко открывать, чтобы испарить остатки влаги.

Держите люк и отсек для порошка нараспашку два часа, а затем оставляйте их слегка приоткрытыми на 5 см. Помещение, в котором стоит устройство, должно быть хорошо проветриваемым. Если в доме маленькие дети, дверцу можно открывать на ночь.

Вам может быть интересно: