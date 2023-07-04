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Ошибиться невозможно: сколько минут после закипания варить яйца

Алексей Тесля
4 июля 2023, 03:20
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Сколько варить яйца всмятку из холодильника - важный совет.
яйца
Сколько варить яйца в холодной воде / фото ua.depositphotos.com

Несмотря на то, что приготовление яиц – одно из наиболее простых и доступных блюд, у многих возникают вопросы о том, сколько времени нужно для приготовления.

Если вы только не предпочитаете омлет или глазунью, то стоит запомнить несколько основных правил о том, как долго варить яйца до готовности – всмятку или вкрутую.

Как варить яйца всмятку

Для приготовления понадобиться небольшая кастрюлька или другая удобная металлическая посуда.

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Порядок действий:

  • в посуду залить холодную воду и довести до кипения (вода должна полностью покрывать яйца);
  • затем снизить огонь и варить яйца в течение 2 минут (в результате желток и белок останутся жидкими);
  • если продолжить варить яйца до 4 минут, желток не успеет затвердеть, но белок уже станет немного "резиновым".
  • если продолжить варить более 4-х минут, тогда в результате уже можно получить яйца вкрутую;
  • некоторые солят воду перед варкой яиц, чтобы не допустить растрескивания скорлупы в процессе приготовления.

Сколько минут после закипания варить яйца

Следует помнить основные правила приготовления яиц в кипятке. До готовности всмятку яйца варят не более 3-5 минут. Яйца вкрутую варятся в течении 6-10 минут. Дольше кипятить не стоит, чтобы не получить синеватый оттенок по краям желтка.

Как известно, в процессе кипячения высвобождающаяся сера образует сероводород, который реагирует с железом в яичном желтке. В итоге получается сульфид железа, придающий краям желтка сероватый оттенок. Яйцо остается пригодным к употреблению, но такой оттенок свидетельствует о том, что передержали в кастрюле с кипятком.

Добавим, что емкость для приготовления яиц не должна быть чрезмерной, чтобы яйца не побились в процессе приготовления. Кроме варки не стоит забывать о том, что в тупом конце яйца накапливается воздух и существует вероятность того, что в процессе приготовления в кипятке оно может лопнуть.

Сварить яйца всмятку в мультиварке

В мультиварке приготовить яйца легко и просто, при этом не стоит заморачиваться о том, что можно их переварить.

Порядок действий:

  • в мультиварку залить 3-4 стакана воды;
  • на решетку выложить обмытые яйца и включите на панели прибора режим "На пару";
  • всмятку в мультиварке яйца варить до 7 минут;
  • вкрутую яйца в мультиварке варятся до 12 минут;
  • отсчет времени приготовления начинается после закипания воды в чаше мультиварки.

Можно ли варить яйца из холодильника

При приготовлении яиц в кипятке стоит помнить одно правило: не следует класть их в кипяток сразу достав из холодильника. В противном случае существует риск того, что яйца попросту лопнут. Лучше положить яйца перед варкой на некоторое время дождавшись, когда они станут комнатной температуры. После этого яйца можно варить в кипятке снизив риск того, что они лопнут.

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