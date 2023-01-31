Опытные хозяйки всегда кладут тесто в холодильник или морозилку: зачем так делать

Тесто можно и нужно хранить как в холодильнике, так и в морозилке, но нужно знать важные нюансы.

Тесто / скриншот YouTube

Иногда рецепт требует того, чтобы тесто какое-то время постояло в холодильнике, но не все понимают, для чего это нужно.

Дело в том, что оно там как бы отдыхает, созревает, что в дальнейшем улучшает его качество.

В холодильник ставят не все виды теста

Тесто слоеное. Его готовят из потертого замороженного масла или маргарина, потом разделяют на части, которые ставят в холодильник, раскатывают, беря сразу по одной части, теплое такое тесто раскатать сложно и оно будет менее слоеным.

В холодильник ставят песочное тесто для того, чтобы его было легче раскатывать и чтобы оно было более рассыпчатым. Можно поставить дрожжевое тесто после того, как оно хорошо поднимется. Это делают для того, чтобы оно не перекисло в тепле, если вы хотите испечь из него что-нибудь позже. Перед тем как печь из такого теста его надо подержать в тепле, тогда оно снова поднимется.

Также в холодильник или даже в морозилку советуют ставить тесто для пиццы.

Сколько можно хранить тесто в холодильнике и морозилке?

В холодильнике тесто может находиться на протяжении от 9 до 36 часов. Перед хранением массу важно тщательно вымешать, собрать в один комок, смазать по верху растительным маслом.

Также его нужно обязательно обернуть пищевой пленкой, пергаментом, или положить в пакет. В морозилке тесто хранится намного дольше. На полке оно может пролежать от 1 месяца до полугода.

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