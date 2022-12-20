Тесто никогда не будет липнуть к рукам: 3 лучших лайфхака от опытных хозяек

Хозяйки поделились работающими способами, которые могут избавить вас от проблемы липкости в тесте.

Что делать, если тесто липнет к рукам / фото ua.depositphotos.com

Многие хозяйки время от времени стараются побаловать свою семью какой-то выпечкой. Из теста можно сделать множество вкусностей – и сладких, и соленых.

Однако во время работы с тестом многих может не устраивать то, что тесто липнет к рукам или столу. Оказывается, избавиться от этой надоедливой проблемы можно и делается это достаточно легко.

Опытные хозяйки поделились несколькими лайфхаками, которые помогают им сделать так, чтобы тесто не липло к рукам и поверхностям.

Для начала нужно разобраться, из-за чего может липнуть тесто. Оказывается, вся причина может скрываться в недостаточном количестве муки или масла, плохо вымешанном тесте или же просто в том, что оно слишком мало/долго выстаивалось.

Как сделать так, чтобы тесто не липло

Вы можете использовать муку, если готовите дрожжевую, сдобную или слоеную выпечку. Такое эластичное тесто может прилипать даже к скалке во время раскатывания. Поэтому мукой нужно смазать не только стол, но и сами руки, а также скалку.

Еще одним лайфхаком будет использование масла. Именно им можно смазать скалку, руки и поверхность, чтобы тесто не прилипало. Но обратите внимание на то, что использовать можно только растительное и рафинированное.

Также отличным помощником станет вода. Этот способ поможет во время приготовления сырников, булочек или пирожков на основе творога или картофельного пюре. Во время лепки периодически нужно смачивать руки водой.

Вас также заинтересует: