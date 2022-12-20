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Тесто никогда не будет липнуть к рукам: 3 лучших лайфхака от опытных хозяек

20 декабря 2022, 03:50
Хозяйки поделились работающими способами, которые могут избавить вас от проблемы липкости в тесте.
тесто
Что делать, если тесто липнет к рукам / фото ua.depositphotos.com

Многие хозяйки время от времени стараются побаловать свою семью какой-то выпечкой. Из теста можно сделать множество вкусностей – и сладких, и соленых.

Однако во время работы с тестом многих может не устраивать то, что тесто липнет к рукам или столу. Оказывается, избавиться от этой надоедливой проблемы можно и делается это достаточно легко.

Опытные хозяйки поделились несколькими лайфхаками, которые помогают им сделать так, чтобы тесто не липло к рукам и поверхностям.

Для начала нужно разобраться, из-за чего может липнуть тесто. Оказывается, вся причина может скрываться в недостаточном количестве муки или масла, плохо вымешанном тесте или же просто в том, что оно слишком мало/долго выстаивалось.

Как сделать так, чтобы тесто не липло

Вы можете использовать муку, если готовите дрожжевую, сдобную или слоеную выпечку. Такое эластичное тесто может прилипать даже к скалке во время раскатывания. Поэтому мукой нужно смазать не только стол, но и сами руки, а также скалку.

Еще одним лайфхаком будет использование масла. Именно им можно смазать скалку, руки и поверхность, чтобы тесто не прилипало. Но обратите внимание на то, что использовать можно только растительное и рафинированное.

Также отличным помощником станет вода. Этот способ поможет во время приготовления сырников, булочек или пирожков на основе творога или картофельного пюре. Во время лепки периодически нужно смачивать руки водой.

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