УкрРус
  1. Главная
  3. Новости

Опытные хозяйки кладут сырой картофель в холодильник: результат восхищает

Ангелина Подвысоцкая
29 июня 2023, 15:13 обновлено 29 июня, 15:18
4
Картофель - продукт, который поможет убрать запах из холодильника без мытья.
картофель, холодильник
Зачем хозяйки кладут сырой картофель в холодильник / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Даже если регулярно чистить холодильник, то в нем может оставаться неприятный запах, на стенке остается иней и влага. Опытные хозяйки делают всего одно действие, которое помогает предотвратить появление всех этих неприятных нюансов.

Женщины ставят в холодильник почищенный сырой картофель. Этот хитрый трюк помогает избежать грязи, зловония и порчи других продуктов.

Зачем женщины кладут сырой картофель в холодильник

Картофель - это домашний поглотитель запахов. Он впитывает в себя весь неприятный запах, как губка. Вам понадобиться всего несколько кусочков картофеля, чтобы избавиться от проблемы.

видео дня

Сперва нужно почистить картофель и нарезать на более мелкие кусочки. Их нужно выложить на тарелку и поставить в холодильник. Картофель не нужно накрывать пакетом или пленкой.

Стоит отметить, что его нужно менять каждые 2-3 дня. Этим лайфхаком можно пользоваться до полного исчезновения неприятного запаха.

Как еще избавиться от неприятного запаха

Избавиться от неприятного запаха можно также с помощью пищевой соды, разрыхлителя или кофе. Вам понадобится всего несколько ложек этого продукта. Его надо высыпать на блюдце или плоскую тарелку и поставить в холодильник.

Также отличным вариантом является половинка лимона. Он отлично может нейтрализовать неприятный запах. Еще одним отличным средством станет пакет риса. Рис способен впитывать в себя не только запахи, но и лишнюю влагу.

Вас также заинтересует:

картошка холодильник картофель лайфхак уборка интересные новости
Реклама

Главное за день

ЕС готовит важную декларацию об Украине: журналисты "слили" инсайт

ЕС готовит важную декларацию об Украине: журналисты "слили" инсайт

14:41 Политика
Суровикин задержан за связи с Пригожиным, Путин начал чистку – Financial Times

Суровикин задержан за связи с Пригожиным, Путин начал чистку – Financial Times

14:31 Мир
Гороскоп на июль-2023 от астролога Влада Росса: какие события принесет месяц

Гороскоп на июль-2023 от астролога Влада Росса: какие события принесет месяц

14:14 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

15:13

Опытные хозяйки кладут сырой картофель в холодильник: результат восхищает

15:01

С какого возраста надо обращаться на "вы" к незнакомцам: языковед дал объяснениеВидео

14:56

"Уничтожили 50 офицеров": россияне выдали циничную ложь о ракетном ударе по Краматорску

14:43

Сложная задача на логику: надо переставить 3 спички, чтобы получилось 2 квадрата

14:43

Фанат швырнул прах своей матери в певицу Pink: та отреагировала

НАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС – КоваленкоНАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС – Коваленко
14:41

ЕС готовит важную декларацию об Украине: журналисты "слили" инсайт

14:31

Суровикин задержан за связи с Пригожиным, Путин начал чистку – Financial Times

14:22

Умер звезда сериала "Санта-Барбара" Николас Костер

14:14

Гороскоп на июль-2023 от астролога Влада Росса: какие события принесет месяцЭксклюзив

Реклама
14:11

Раздает деньги: Олег Винник озадачил подписчиков постом в Instagram

14:10

Факт брака ничего не решит: Рада приняла важный закон

13:58

Риск подрыва ЗАЭС и операция НАТО: Коваленко оценил угрозу ядерного удара РФ

13:46

Худой, с синяком и лез ко всем целоваться: Путин в Дербенте озадачил своим поведениемВидео

13:24

Шалун: принца Уильяма поймали в ночном клубе без Кейт МиддлтонВидео

13:20

Проще уже некуда: как отмыть духовку при помощи лимонаВидео

13:08

Лакомство, как на картинке: как сделать абрикосовое варенье дольками

12:52

В Украине расширили список тех, кого могут мобилизовать в ВСУ

12:49

Пригожин не будет главарем ЧВК Вагнер, у Путина переподчинят боевиков – WSJ

12:41

Что самое полезное в груше: как любимый фрукт усиливает здоровье

12:32

Гороскоп на завтра 30 июня 2023: Рыбам – лень, Овнам – неуверенность в себе

Реклама
12:32

17-летняя дочь Ольги Фреймут рассказала, чем занимается и кем работает в США

12:24

Товары для "избранных" и пустые полки: как создавался дефицит в СССР

12:15

"Будет военная реакция НАТО": РФ может взорвать ЗАЭС лишь по одной причине – Коваленко

12:00

Цель РФ - заморозить войну, для этого в ход идут методички КГБ - Коваленко

11:19

В Запорожье учения из-за риска аварии на ЗАЭС: как действовать в случае ЧС

11:16

Чем обработать капусту, чтобы её не ели: простые способы борьбы с вредителями

11:14

Удивляют уникальной одаренностью: 3 самых умных знака зодиака

11:04

Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти глиняный горшок за 14 секунд

10:59

Что можно сделать из старого ковра, пока его не съела моль

10:40

Дорофеева показала стильный и смелый спортивный лукВидео

10:26

ВСУ продвинулись на Донетчине и Запорожье, враг цепляется за Бахмут – Маляр

10:09

Мука для панировки не нужна: как приготовить сочную и не разваливающуюся рыбу

10:01

"Стеклянную крышу кафе разнесло на обломки": политик из Колумбии описал атаку на КраматорскФотоВидео

09:51

В РФ трех генералов подозревают в содействии бунту Пригожина: в Сети узнали детали

09:38

Вагнер Пригожина из Беларуси не угрожает, боевиков разделят на 4 части – Подоляк

09:22

"Не выбрасывайте остатки мыла": девушка придумала, как их применить с пользойВидео

09:02

"Продвижение будет медленным": западные СМИ объяснили, что тормозит контрнаступление ВСУ

09:01

"У Путина - тяжелая ситуация": Небоженко назвал единственный выход для диктатора

09:00

Полякова уличила Байонсе в плагиате на нее

08:43

Лукашенко еще страшнее, чем Путинумнение

Реклама
08:42

Звали обратно, давали гарантии: осудившая войну российская актриса рассказала, как ее звали в РФ

08:31

Девушка сходила в секонд-хенд и заработала 10000 долларов: что она там нашлаВидео

08:22

Основные события контрнаступления ВСУ будут в ближайшие недели и месяцы – Блинкен

08:17

С днем рождения, сестра: искренние поздравления и душевные картинки

08:13

"Путин ослаблен": Шольц оценил влияние заговора Пригожина на диктатора РФ

07:25

В кафе был детский праздник: волонтер из США рассказал об ударе РФ по КраматорскуФото

06:43

На Запорожье и Харьковщине прогремели взрывы: РФ атаковала баллистическими ракетами

06:22

Что теперь будет делать Пригожин?мнение

05:30

Гороскоп на июль 2023 для Близнецов: кризис, расходы и новая любовьВидео

05:00

Всех трогал за руки и поцеловал ребенка: Путин возмутил странным поведениемВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять