Опытные хозяйки кладут сырой картофель в холодильник: результат восхищает

Даже если регулярно чистить холодильник, то в нем может оставаться неприятный запах, на стенке остается иней и влага. Опытные хозяйки делают всего одно действие, которое помогает предотвратить появление всех этих неприятных нюансов.
Женщины ставят в холодильник почищенный сырой картофель. Этот хитрый трюк помогает избежать грязи, зловония и порчи других продуктов.
Зачем женщины кладут сырой картофель в холодильник
Картофель - это домашний поглотитель запахов. Он впитывает в себя весь неприятный запах, как губка. Вам понадобиться всего несколько кусочков картофеля, чтобы избавиться от проблемы.
Сперва нужно почистить картофель и нарезать на более мелкие кусочки. Их нужно выложить на тарелку и поставить в холодильник. Картофель не нужно накрывать пакетом или пленкой.
Стоит отметить, что его нужно менять каждые 2-3 дня. Этим лайфхаком можно пользоваться до полного исчезновения неприятного запаха.
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Как еще избавиться от неприятного запаха
Избавиться от неприятного запаха можно также с помощью пищевой соды, разрыхлителя или кофе. Вам понадобится всего несколько ложек этого продукта. Его надо высыпать на блюдце или плоскую тарелку и поставить в холодильник.
Также отличным вариантом является половинка лимона. Он отлично может нейтрализовать неприятный запах. Еще одним отличным средством станет пакет риса. Рис способен впитывать в себя не только запахи, но и лишнюю влагу.
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