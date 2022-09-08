Как помыть окна без разводов: топ-3 лучших средства

Как помыть окна, чтобы не было разводов / ua.depositphotos.com

Многие хозяйки любят, чтобы в доме был идеальный порядок и чистота. Но даже в самом чистом доме или квартире в глаза бросятся грязные окна. На самом деле у многих не получается сделать так, чтобы они сияли, а на стекле не осталось разводок.

Но оказывается, что все довольно просто, главное все сделать правильно. Стоит отметить, что добиться сияющих окон можно и без дорогих магазинных средств. Даже некоторые бабушки советы работают лучше, чем спреи, в которых много химии.

Мы разобрались, какие именно средства лучше всего отмоют окна и не оставят на них разводов. Оказалось, что эти средства найдутся практически в каждом доме.

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Сода и соль

Как помыть окна, чтобы не было разводов / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Эти два продукта точно найдутся на каждой кухне, а если нет, то их легко можно купить в магазине и не нужно будет тратить на них целое состояние. Соду, кстати, опытные хозяйки часто используют при уборке и она справляется не хуже дорогих химических моющих.

Чтобы отмыть окна, соду и соль необходимо растворить в воде. Сделать это нужно достаточно хорошо, чтобы мелкие частицы не поцарапали стекло. Для приготовления этого раствора необходимо взять четверть стакана соды, столько же соли и 2 л воды.

К этому раствору можно также добавить уксус и спирт. Самодельное моющее отлично справится с отпечатками пальцев, следами от насекомых, а также детскими рисунками.

Уксус или лимонная кислота

Как помыть окна, чтобы не было разводов / Коллаж фото ua.depositphotos.com, OLX

Как вы знаете, эти два средства также часто используют при уборке и купить их можно в любом продуктовом магазине, как и предыдущие.

Для приготовления раствора будет достаточно 100 мл уксуса (или пачка лимонной кислоты), а также два стакана теплой воды. После того как все хорошо размешается, полученный раствор стоит налить в емкость с пульверизатором.

Это средство поможет очистить стекло от грязи, а также отпугнет насекомых. Стоит отметить, что оно обладает еще и дезинфицирующими свойствами. Хотим обратить ваше внимание на то, что уксус имеет специфический запах, который необходимо длительное время выветривать. Если вас это не устраивает, то лучше отдайте предпочтение лимонной кислоте.

Газета

Как помыть окна, чтобы не было разводов / ua.depositphotos.com

Да-да, вам не показалось, речь идет об обычной газете. Это еще бабушкин метод и он до сих пор отлично работает.

Именно это средство поможет избавиться от любых разводов. Газету не стоит использовать непосредственно для мытья окон, ведь она быстро размокнет и все станет еще хуже. Бумагу необходимо применять уже на помытом и вытертом окне.

Газета как будто полирует стеклянную поверхность и придает блеск. Именно газетная бумага справится с окном еще лучше, чем тканевые салфетки.

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