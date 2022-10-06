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Опытные хозяйки хранят воду после промывки риса: где применяют жидкость

6 октября 2022, 16:54

Рисовая вода - волшебное средство, о котором многие даже не догадываются.

рис
Как используют рисовую воду / скриншот

Вода после промывки риса - одно из самых полезных и дешевых чистящих средств, которое почти все сливают в канализацию.

Мало кто знает, но рисовая вода, оставшаяся после промывания риса перед приготовлением, может использоваться для мытья посуды, столешниц, кухонной техники и делает ваши простыни невероятно мягкими.

Как приготовить рисовую воду?

Просто замочите чашку сырого риса в двух чашках воды и взболтайте, пока раствор не станет молочным. Затем процедите смесь рисовой воды, сохранив промытый рис для любимого рецепта.

Эксперты говорят, что рис басмати или коричневый рис для этого не подойдет, поскольку в нем очень много крахмаля.

Как использовать рисовую воду?

Чтобы использовать рисовую воду в качестве чистящего средства, окуните чистую ткань в рисовую. Этой тряпкой вы можете вытереть двери душа, приборы, медные кастрюли и сковородки. Секрет в том, что рисовая вода крахмалистая и слегка кислая, что делает ее идеальной для бережной очистки керамики, стекла, зеркал, металла и многого другого.

В дополнение к очистке, крахмалистая рисовая вода также является отличным кондиционером для воды.

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Автор: Сергей Кущ
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