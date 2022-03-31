Опять женатый: рассекречен еще один любовник Алины Кабаевой

Кабаева и Муселиани

Личная жизнь олимпийской чемпионки Алины Кабаевой - любовницы президента РФ Владимира Путина и матери 4 его детей, всегда была окутана тайной.

До встречи с диктатором Алина с 2002 по 2006 год встречалась с капитаном милиции Давидом Муселиани (1969 года рождения). Он работал заместителем начальника по работе с личным составом ОВД "Пресненское" города Москвы и был женат, пишет gala.fr.

Читайте такжеРоман Путина и Кабаевой: детально об их отношенияхМужчина задаривал Алину дорогими подарками. В частности, он преподнес ей автомобиль.

Во время расследованияо том, где Кабаева взяла такую роскошную вещь, и всплыла информация о том, что Муселиани женат и у него есть дети. Позже мужчина развелся, но с Кабаевой они расстались в 2006 году.

Напомним, официальная супруга Путина рассказала, как он сделал ей предложение.

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