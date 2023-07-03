Оптическая иллюзия сводит с ума Интернет: люди не могут найти спрятанное животное

В черно-белых зигзагообразных узорах интригующей оптической иллюзии спрятано животное.

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Оптическая иллюзия сводит с ума Интернет / Коллаж Главред, фото: соцсети, pixabay.com

Оптическая иллюзия привела многих людей в замешательство, поскольку в ней изображен черно-белый зигзагообразный узор, под которым скрывается животное.

Последняя головоломка поставила в тупик многих людей в Интернете. Картинку разместили на портале Reddit, пишет dailystar.

В черно-белых зигзагообразных узорах интригующей оптической иллюзии спрятано животное. Сможете ли вы проверить себя, чтобы узнать, что это за животное?

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Оптическая иллюзия / соцсети

Многие люди на Reddit были явно озадачены этой оптической иллюзией. Эта иллюзия набрала тысячи голосов и комментариев, один из них сказал: "У меня глаза слезятся, глядя на это".

Другой добавил: "Ничего не вижу, есть какие-нибудь советы?".

Пользователи сети поделились советами, как найти животное.

Один написал: "Быстро прокручивайте вверх и вниз", а второй посоветовал: "Хорошо встряхните головой".

А третий добавил: "Рекомендую пролистать влево, затем вправо".

Не волнуйтесь, если вы затрудняетесь с определением животного, вы явно не одиноки. Но те, кто справился с задачей, увидели, что за узорами скрывается обезьяна.

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