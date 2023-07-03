Оптическая иллюзия сводит с ума Интернет: люди не могут найти спрятанное животное

Оптическая иллюзия привела многих людей в замешательство, поскольку в ней изображен черно-белый зигзагообразный узор, под которым скрывается животное.
Последняя головоломка поставила в тупик многих людей в Интернете. Картинку разместили на портале Reddit, пишет dailystar.
В черно-белых зигзагообразных узорах интригующей оптической иллюзии спрятано животное. Сможете ли вы проверить себя, чтобы узнать, что это за животное?
Многие люди на Reddit были явно озадачены этой оптической иллюзией. Эта иллюзия набрала тысячи голосов и комментариев, один из них сказал: "У меня глаза слезятся, глядя на это".
Другой добавил: "Ничего не вижу, есть какие-нибудь советы?".
Пользователи сети поделились советами, как найти животное.
Один написал: "Быстро прокручивайте вверх и вниз", а второй посоветовал: "Хорошо встряхните головой".
А третий добавил: "Рекомендую пролистать влево, затем вправо".
Не волнуйтесь, если вы затрудняетесь с определением животного, вы явно не одиноки. Но те, кто справился с задачей, увидели, что за узорами скрывается обезьяна.
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