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Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти глиняный горшок за 14 секунд

Алёна Воронина
29 июня 2023, 11:04 обновлено 29 июня, 11:04
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Чтобы заметить глиняный горшок на изображении "каменного пейзажа", нужно обладать настоящим талантом и быть невероятно наблюдательным.
Головоломка, девушка
Нужно найти глиняный горшок на изображении "каменного пейзажа"/ Fresherslive, ua.depositphotos.com

Оптические иллюзии бывают очень сложные, но если их постоянно разгадывать, можно серьезно улучшить свои умственные способности и внимательность. Также они помогут проверить наблюдательность. Следующая оптическая иллюзия способна довести до отчаяния кого угодно, ведь нужно будет найти глиняный горшок на изображении "каменного пейзажа".

Не всем удастся найти предмет, который скрыт на картинке, ведь такие загадки построены именно таким образом, чтобы разыскиваемая вещь выпадала из поля зрения, пишет Fresherslive.

Выполнить эту задачу нужно за ограниченное количество времени – всего за 14 секунд. Лишь самым внимательным удастся сделать это за столь короткий промежуток времени.

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На картинке мы видим очень красивый пейзаж, который завораживает. Небо переливается голубовато-розовыми оттенками. Внизу мы видим скалы, песок и камни. Но где-то среди этого всего спрятался глиняный горшок, который нужно быстро отыскать.

Попробуйте бросить себе вызов и справиться с этой задачей за предложенное количество времени. Контролировать время вам поможет секундомер или таймер.

Если вам не удается быстро найти глиняный горшок, не расстраивайтесь, просто дайте себе больше времени на эту задачу.

Оптическая иллюзия
Нужно найти глиняный горшок на изображении "каменного пейзажа"/ Fresherslive

Даем небольшую подсказку – обратите внимание на правый нижний угол и внимательно всё там рассмотрите.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Оптическая иллюзия
Горшок спрятался в правом нижнем углу/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти зеленую точку всего за 7 секунд. Среди обилия черных точек на картинке где-то притаилась зеленая. Не каждому удастся ее отыскать.

Также ранее мы рассказывали о сложной загадке, в которой нужно найти трех поросят без шляпок. Только самым внимательным удастся заметить зверюшек, которые отличаются от всех остальных. Сделать это нужно всего за 10 секунд.

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