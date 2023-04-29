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Оптическая иллюзия из прошлого века: разгадать головоломку по картинке смогут единицы

Ангелина Подвысоцкая
29 апреля 2023, 20:42 обновлено 29 апреля, 20:46
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Эта картинка настоящий обман зрения. Вам нужно найти медведя за 15 секунд.
головоломка, девушка
Разобраться с головоломкой нужно за 15 секунд / Коллаж фото Adme, ua.depositphotos.com

Оптические иллюзии с эффектом обмана зрения становятся невероятной тренировкой для нашего мозга. Головоломки по картинках заставляют нас сконцентрироваться и мыслить нестандартно.

Иногда в задачке по картинке нам нужно найти что-то, чего, на первый глаз, там вообще нет. Однако так воспринимает изображение мозг, который редко разбирается с подобными задачками.

Мы предлагаем вам разобраться с необычной головоломкой, проверить свои умения и потренироваться.

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Перед вами картинка с изображением охотника, который пытается вычислить добычу. Степа даже не подозревает, что возле него совсем рядом находится медведь.

Ваша задача - за 15 секунд найти спрятавшегося медведя. Главное, сконцентрируйтесь и ни на что не отвлекайтесь, ведь это очень сложная головоломка. С ней справятся только люди с удивительными возможностями.

головоломка
Разобраться с головоломкой нужно за 15 секунд / Adme

Где спрятался медведь

Если вы не успели найти медведя за 15 секунд, не беда. Попробуйте снова и уже не ограничивайте себя во времени. Мы дадим подсказку. Медведь на самом деле расположен на видном месте, но заметит его лишь тот, кто мыслит нестандартно.

Если вам так и не удалось его отыскать, то мы раскроем весь секрет головоломки. Чтобы увидеть медведя, вам нужно перевернуть картинку верх ногами. Тогда животное станет более заметным.

головоломка
Разобраться с головоломкой нужно за 15 секунд / Adme

Напомним, ранее мы предлагали вам найти лишнюю букву О среди букв Q. На решение этой задачки вам дается всего 10 секунд. Быстро разобраться с головоломкой смогут лишь люди с высоким уровнем IQ.

Также Главред предлагал разобраться еще с одной головоломкой. Вам нужно за 6 секунд найти всего одну лишнюю цифру. С этой задачкой справится лишь люди с исключительными навыками.

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