Оптическая иллюзия из прошлого века: разгадать головоломку по картинке смогут единицы

Оптические иллюзии с эффектом обмана зрения становятся невероятной тренировкой для нашего мозга. Головоломки по картинках заставляют нас сконцентрироваться и мыслить нестандартно.
Иногда в задачке по картинке нам нужно найти что-то, чего, на первый глаз, там вообще нет. Однако так воспринимает изображение мозг, который редко разбирается с подобными задачками.
Мы предлагаем вам разобраться с необычной головоломкой, проверить свои умения и потренироваться.
Перед вами картинка с изображением охотника, который пытается вычислить добычу. Степа даже не подозревает, что возле него совсем рядом находится медведь.
Ваша задача - за 15 секунд найти спрятавшегося медведя. Главное, сконцентрируйтесь и ни на что не отвлекайтесь, ведь это очень сложная головоломка. С ней справятся только люди с удивительными возможностями.
Где спрятался медведь
Если вы не успели найти медведя за 15 секунд, не беда. Попробуйте снова и уже не ограничивайте себя во времени. Мы дадим подсказку. Медведь на самом деле расположен на видном месте, но заметит его лишь тот, кто мыслит нестандартно.
Если вам так и не удалось его отыскать, то мы раскроем весь секрет головоломки. Чтобы увидеть медведя, вам нужно перевернуть картинку верх ногами. Тогда животное станет более заметным.
Напомним, ранее мы предлагали вам найти лишнюю букву О среди букв Q. На решение этой задачки вам дается всего 10 секунд. Быстро разобраться с головоломкой смогут лишь люди с высоким уровнем IQ.
Также Главред предлагал разобраться еще с одной головоломкой. Вам нужно за 6 секунд найти всего одну лишнюю цифру. С этой задачкой справится лишь люди с исключительными навыками.
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