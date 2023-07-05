УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Оптическая иллюзия для самых внимательных: нужно найти волка среди овец за 10 секунд

Алёна Воронина
5 июля 2023, 07:10
126
Лишь единицы смогут справиться с задачей, ведь сделать это будет почти невозможно.
Головоломка
Нужно найти волка среди овец за 10 секунд/ Fresherslive

Ежедневное разгадывание различных головоломок и оптических иллюзий способно очень сильно улучшить умственные способности, а также заострить внимание к таким деталям, которые раньше вам не бросались в глаза. Следующая оптическая иллюзия может запутать даже самых наблюдательных людей, ведь нужно будет найти практически незаметного волка, который очень хорошо спрятался в стаде овец.

Задание нужно будет выполнить всего за 10 секунд, пишет Fresherslive. Если вам удастся сделать это быстрее, то вы уже уверенно приближаетесь к категории гениев. Но не стоит расстраиваться, если вам не удается очень быстро выполнить эту задачу, ведь она и вправду очень сложная. Просто дайте себе больше времени.

На картинке мы видим стадо овец. Большое количество овечек смотрит просто на нас. Но они не чувствуют опасности, которая притаилась прямо среди них – где-то там спрятался волк, который только и ждет удобного времени, чтобы напасть на бедных зверюшек.

видео дня

Попробуйте сосредоточиться на выполнении задания, не отвлекаться ни на что другое, быстро найти незваного гостя и спасти овечек от беды.

Контролировать время вам поможет таймер или секундомер.

Когда найдете волка, предложите эту загадку также своим родным и друзьям – им тоже может быть интересно проверить свою внимательность и наблюдательность.

Головоломка
Нужно найти волка среди овец за 10 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается найти волка, даем небольшую подсказку – обратите особое внимание на правую часть рисунка и загляните за спины овечек.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Головоломка
Волк спрятался справа/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о чрезвычайно сложной оптичесой иллюзии, в которой нужно найти воробья на картинке. Птичку заметят лишь те, кто обладает необычайной внимательностью и наблюдательностью. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Также ранее мы рассказывали о оптической иллюзии, в которой надо найти друга для слона. На картинке со слоном где-то спряталось второе животное, которое почти невозможно увидеть. Заметить его смогут лишь самые внимательные.

Вас также может заинтересовать:

интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

Стало известно, кто сменит Столтенберга на посту Генсека НАТО: Байден назвал фаворита

Стало известно, кто сменит Столтенберга на посту Генсека НАТО: Байден назвал фаворита

07:25 Мир
ВСУ смогут освободить Бахмут - Сырский

ВСУ смогут освободить Бахмут - Сырский

06:45 Украина
Россияне заложили взрывчатку: Зеленский - о вероятном теракте на ЗАЭС

Россияне заложили взрывчатку: Зеленский - о вероятном теракте на ЗАЭС

02:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:54

Седокову подозревают в очередной беременности

07:25

Стало известно, кто сменит Столтенберга на посту Генсека НАТО: Байден назвал фаворита

07:10

Оптическая иллюзия для самых внимательных: нужно найти волка среди овец за 10 секунд

06:45

ВСУ смогут освободить Бахмут - Сырский

06:45

Как правильно – "торгОвельний" или "торгІвельний центр": языковед растолковал ошибку

Кадыров готовит новый Афганистан, слабая Москва не удержит Чечню в РФ - МаломужКадыров готовит новый Афганистан, слабая Москва не удержит Чечню в РФ - Маломуж
06:20

Переговоры когда-то так или иначе состоятсямнение

05:00

"В июле будет техногенная катастрофа": астролог назвал опасные даты

04:30

Не только ЗАЭС: Путин планирует взорвать еще одну атомную станцию – эксперт

04:00

Жених Рамины Эсхакзай раскрыл подробности внезапного расставания с журналисткой

Реклама
04:00

Какой сегодня праздник 5 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:30

Маломуж спрогнозировал, какие республики первыми выйдут из состава РФВидео

02:54

Россияне заложили взрывчатку: Зеленский - о вероятном теракте на ЗАЭС

02:45

Получил ранения в Бахмуте: доброволец из Литвы скончался в больнице

02:02

3 простых и дешевых способа отбелить подошву на кроссовках

01:35

Экс-депутат Госдумы пояснил, остановят ли Путина гигантские потери армии

00:02

Ассамблея ОБСЕ признала "вагнеровцев" террористами, а РФ - спонсором терроризма

04 июля, вторник
23:15

"Апокалипсиса не будет": названы самые тяжелые последствия для Украины от теракта на ЗАЭС

22:49

Надо больше времени: в ГУР объяснили, почему ВСУ наступают "медленно"

22:37

Жена Бориса Джонсона умилила беременными фото на последних сроках

22:17

Клубы черного дыма и сильнейшие взрывы: в оккупированной Макеевке мощная "бавовна"Видео

Реклама
21:47

"Наша позиция ясна": Венгрия открыто угрожает Украине

21:43

Переворот в Москве: генерал армии назвал вероятных лидеров нового заговора в РФВидео

21:09

Что нужно поставить перед дверью квартиры 6 июля, чтобы год был везучим: приметы

20:58

Россиян берут измором: британский адмирал раскрыл стратегию контрнаступления ВСУ

20:50

РФ может взорвать ЗАЭС 5 июля: оккупанты привезли радиационные лаборатории

20:18

Мисс Украина-Вселенная раскрыла секрет феноменального похудения

19:49

Более 10 гривен за литр: в Украине сделали официальное заявление о ценах на бензин

19:47

Взрывы в Первомайском: оккупанты целились в место прощания с погибшим военнымФото

19:45

У Зеленского предупредили об угрозе теракта на ЗАЭС: в РФ разгоняют дату взрываВидео

19:20

Для нас война не закончится никогдамнение

19:17

У нас есть успехи: стало известно о мощном продвижении ВСУ

19:13

Злата Огневич рассказала про спасение от ракетной атаки РФ в Сумах

18:50

Путин рискует нарваться на новый бунт после мятежа ЧВК Вагнера – NYT

18:42

Все будет летать: Украину атакуют шквалы и мощный ураган

18:13

Кадыров готов к войне в горной местности - Маломуж

17:54

Удары БПЛА под Москвой: у Зеленского напомнили о терактах и преступлениях РФ

17:54

"Может затянуться на 5 и более лет": Маломуж пояснил, как скоро распадется РФ

17:27

Киркорова срочно госпитализировали после дня рождения сына

17:17

Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление авто KIA Sorento

16:59

Как оформить субсидию на коммуналку: кто имеет право и как ее подсчитать

Реклама
16:48

РФ ударила Искандером по Первомайскому: много пострадавших, среди них детиФото

16:36

3 минуты и готово: мужчина показал, как отмыть микроволновку изнутри

16:36

Массовое производство Shahed: вблизи России обнаружили завод иранских дронов

16:19

"Факты смертей тщательно скрывают": в Мариуполе загадочно гибнут оккупанты

16:10

Гороскоп на июль 2023: к чему нужно готовиться каждому знаку

16:09

Варить кофе или заваривать: урок украинского от языковеда Авраменко

15:56

Преемник Кадырова: генерал-разведчик назвал неожиданного кандидатаВидео

15:48

64-летняя женщина сцепилась с медведем, защищая свою собаку: кто победил

15:45

Больше не тайна: Дэниел Рэдклифф рассекретил пол первенца

15:39

"Он зависит от Путина": Маломуж рассказал о хитром плане КадыроваВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять