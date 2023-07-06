Лишь немногие найдут козу в сложной оптической иллюзии: у вас есть всего 18 секунд

От этой загадки просто глаза будут разбегаться. Нелегко будет заметить животное на картинке с высокими скалами.

https://news.glavred.info/lish-nemnogie-naydut-kozu-v-slozhnoy-opticheskoy-illyuzii-u-vas-est-vsego-18-sekund-10483177.html Ссылка скопирована

Нужно найти козу среди скал всего за 18 секунд/ Fresherslive, ua.depositphotos.com

Оптические иллюзии – это довольно сложные задачи, которые не каждому под силу. Они показывают, как на самом деле работает наш мозг. При первом взгляде на картинку мы обращаем внимание на очевидные вещи и не замечаем каких-то несоответствий или спрятанных вещей. И приходится заставлять свой мозг мыслить шире и замечать то, на что раньше мы не обращали внимание. Следующая оптическая иллюзия как раз поможет расширить возможности вашего ума и научиться наблюдательности, ведь нужно будет найти козу на картинке со скалами.

На выполнение задания дается всего 18 секунд, пишет Fresherslive. Поэтому придется быть очень внимательными. За этот короткий промежуток времени найти животное на рисунке смогут лишь отчаянные, которые идут к цели и привыкли доводить дела до конца.

На фото мы видим высокие скалы, камни, несколько деревьев и небо с облаками. Казалось бы, в этом прекрасном уголке природы не ступала нога ни одного живого существа. Но где-то там притаилось одно животное, которое нужно найти – коза.

видео дня

Заметить животное среди каменного пейзажа будет очень непросто. Но если вы готовы бросить себе вызов и испытать свои силы, тогда вперед и ни шагу назад.

Постарайтесь не отвлекаться ни на что другое и сосредоточиться только на выполнении задачи. Так вам удастся справиться с ним гораздо быстрее.

Но если вам не удается уложиться в предложенное время, то не стоит расстраиваться – просто дайте себе больше времени на выполнение задания.

Нужно найти козу среди скал всего за 18 секунд/ Fresherslive

Даем небольшую подсказку – обратите внимание на камень, который лежит в правом нижнем углу картинки. Ничего удивительного не замечаете?

Правильный ответ мы оставили внизу.

Коза на камне в правом нижнем углу/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о оптической иллюзии для самых внимательных, в которой нужно найти волка среди овец за 10 секунд. Лишь единицы смогут справиться с задачей, ведь сделать это будет почти невозможно.

Также ранее мы рассказывали о чрезвычайно сложной оптической иллюзии, в которой нужно найти воробья на картинке. Птичку заметят лишь те, кто обладает необычайной внимательностью и наблюдательностью. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Вас также может заинтересовать: