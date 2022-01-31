Опасность на каждом шагу: названы дни февраля 2022, когда могут подстерегать неудачи

Опасное переутомление, соблазны и риск травматизма - когда в феврале стоит быть крайне внимательными.
Лунный календарь на февраль 2022 может похвастаться днями, когда успех будет сопровождать любые начинания. Однако есть и дни, когда нужно проявить максимальную осторожность, чтобы не навлечь на себя беды и несчастья.
О том, в какой день фазы Луны лучше всего отправляться в салон красоты, читайте в материале: Лунный календарь стрижек на февраль 2022: самые удачные дни для новой прически и окрашивания.
В феврале 2022 есть четыре дня, когда нужно проявить бдительность, чтобы избежать неприятных ситуаций.
11 февраля – Меркурий соединяется с Плутоном
Ближе к средине месяце планеты сблизятся и будут располагаться по одну сторону от Земли. Такое соединение достаточно агрессивное и может негативно сказаться на благополучии. День будет напряженным и не лишенным сюрпризом, которые не всегда будут радовать. Не исключено, что планы могут сорваться, а в делах наступит неразбериха. Не самые лучшие сутки, чтобы полагаться на удачу и счастливый случай. Логика и рациональное мышление – ваши лучшие союзники. Тщательно продумывайте каждое действие, это поможет избежать серьезных ошибок.
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16 февраля – полнолуние, соединение Марса с Венерой
Крайне опасный день. Луна входит в созвездие Льва, а Марс соединяется с Венерой, что может спровоцировать резкий упадок жизненных сил. В любовной сфере возможны ссоры и размолвки с партнером. В профессиональной деятельности не стоит начинать новые проекты. Переутомление в этот день может привести к необратимым последствиям. Лучше сбавить обороты и провести этот день, занимаясь текущими делами.
24, 25 февраля – убывающая Луна в Стрельце
Такое положение небесного светила может обернуться массой проблем. В эти дни стоит быть внимательными к личным вещам и умерить траты. Соблазн купить что-то ненужное будет велик, но это может ударить по бюджету. Также в этот день повышается риск травм при управлении транспортными средствами, любые поездки стоит перенести на более благоприятное время.
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