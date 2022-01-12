Лунный календарь стрижек на февраль 2022: самые удачные дни для новой прически и окрашивания

Лунный календарь стрижек на февраль 2022 / depositphotos.com/

Лунный календарь стрижек на февраль 2022 расскажет, в какие дни можно решаться на кардинальную смену имиджа, длины волос и экспериментировать с цветом локонов, а когда поход в парикмахерскую не порадует результатом и может обернуться серьезными проблемами.

О том, в какой день последнего зимнего месяца стоит ограничить контакты с окружающими и не выходить из дома, читайте в материале: Лунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяца.

Фазы Луны в феврале 2022

Считается, что отправляться за новой прической в парикмахерскую лучше всего в период растущей Луны. Эта фаза способствует быстрому росту локонов и укрепляет волосяную луковицу. В убывающую фазу небесного светила можно подстричься тем, кто хочет сохранить форму прически надолго. Особенно это актуально для обладательниц коротких волос.

Новолуние – 1 февраля 07:49 по Киеву.

Полнолуние – 16 февраля 18:57 по Киеву.

Убывающая Луна – 17-28 февраля.

Растущая Луна – 2-15 февраля.

Благоприятные дни для стрижки в феврале 2022

Стрижка в правильную фазу лунного календаря и удачный день наполнит локоны жизненной силой и здоровьем и может благоприятно отобразиться на каждой сфере жизни, привнося благополучие, достаток и приятные перемены в делах любовных. Лучшие дни для стрижки в феврале 2022: 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 21, 26.

7 февраля 2022 – наиболее благоприятный день для стрижки и окрашивания. Смена прически в этот день поможет привлечь в жизнь новые знакомства и улучшит отношения с окружающими. Можно экспериментировать с длиной волос и менять стиль прически, а можно просто подстричь кончики и челку – в первую лунную фазу волосы порадуют быстрым ростом.

– наиболее благоприятный день для стрижки и окрашивания. Смена прически в этот день поможет привлечь в жизнь новые знакомства и улучшит отношения с окружающими. Можно экспериментировать с длиной волос и менять стиль прически, а можно просто подстричь кончики и челку – в первую лунную фазу волосы порадуют быстрым ростом. 14 февраля 2022 – стрижка и покраска в этот день не только порадуют результатом, но и привлекут в жизнь удачу и везение. Можно решиться на цвет, о котором долго думали или попробовать новую укладку. От химической завивки в этот день лучше отказаться.

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Неблагоприятные дни для стрижки в феврале 2022

В феврале есть несколько дней, когда стрижка и покраска волос могут нанести не только вред волосам, но и подкосить здоровье и защитные силы организма и навлечь беды. Крайне не рекомендуется проводить манипуляции с волосами 1 февраля – новолуние и 16 февраля – полнолуние. В эти дни жизненные силы на минимуме и влияние небесного светила может оказать негативное воздействие на все живое.

Стоит воздержаться от похода к стилисту и 25 февраля. В этот день убывающая Луна находится в Стрельце, который может обеспечить самый непредсказуемый результат. Локоны станут непослушными, а окрашивание долго не продержится – волосы потускнеют.

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