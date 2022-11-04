Она уже близко: на Землю совсем скоро обрушится магнитная буря

На Солнце были замечены 2 мощных вспышки. Магнитная буря окутает планету 5 ноября.
На Землю обрушится магнитная буря. Она будет первой в этом месяце и ожидается уже завтра, 5 ноября. Вспышки были достаточно сильными. Об этом сообщили эксперты Spaceweather, которые занимаются отслеживанием космической погоды.
Мощные потоки солнечного ветра столкнутся с магнитным полем Земли, что и вызовет бурю.
Известно, что на Солнце произошли две вспышки класса С. Хоть они и были достаточно сильными, но на Землю их влияние будет не очень серьезным. Эксперты прогнозируют магнитную бурю уровня G1. Считается, что она даже может вызвать незначительные сбои в работе энергосистемы, повлиять на маршруты миграции птиц, а также окажет негативное влияние на здоровье человека.
Как магнитная буря влияет на человека
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- Головная боль, головокружение, тошнота, боль в сердце, слабость и сонливость, боль в спине и суставах, повышенное давление, обострение хронических заболеваний.
- Для того, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
- Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
- Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем.
- Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком.
- Регулярно проветривайте комнату.
Вас также заинтересует:
- Как номер квартиры влияет на судьбу и какой подходит именно вам
- Их бесят почти все: имена женщин со сложным характером, ненавидящих мужчин
- Тест по рунам расскажет о том, чего сейчас вам не хватает для счастья