Она уже близко: на Землю совсем скоро обрушится магнитная буря

На Землю обрушится магнитная буря / 1zoom.ru

На Землю обрушится магнитная буря. Она будет первой в этом месяце и ожидается уже завтра, 5 ноября. Вспышки были достаточно сильными. Об этом сообщили эксперты Spaceweather, которые занимаются отслеживанием космической погоды.

Мощные потоки солнечного ветра столкнутся с магнитным полем Земли, что и вызовет бурю.

Известно, что на Солнце произошли две вспышки класса С. Хоть они и были достаточно сильными, но на Землю их влияние будет не очень серьезным. Эксперты прогнозируют магнитную бурю уровня G1. Считается, что она даже может вызвать незначительные сбои в работе энергосистемы, повлиять на маршруты миграции птиц, а также окажет негативное влияние на здоровье человека.

Как магнитная буря влияет на человека

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

Головная боль, головокружение, тошнота, боль в сердце, слабость и сонливость, боль в спине и суставах, повышенное давление, обострение хронических заболеваний.

Для того, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем.

Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком.

Регулярно проветривайте комнату.

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