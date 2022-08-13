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"Оккупанты будут убегать, все бросать": астролог рассказала, когда ВСУ освободят Херсон

13 августа 2022, 13:53

Российские захватчики готовятся к "чему-то серьезному и опасному для мирных жителей". Могут быть новые жертвы, в том числе и со стороны врага.

Гороскоп для Украины
Гороскоп для Украины говорит о том, что ВСУ будут продвигаться вперед, побеждая врага / Фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Астролог и таролог Рубина Цыбульская считает, что до конца лет защитники Украины будут шаг за шагом освобождать временно оккупированные территории Херсонской области.

По словам специалиста, украинские военные будут продвигаться вперед, побеждая врага. Впереди - "подкрепление, укрепление сил нашей страны", рассказала Цыбульская на своем Youtube-канале.

Вместе с тем, астролог рассказала о том, что люди окажутся перед выбором, многие не хотят возвращаться в прошлое. Есть страх и сомнения.

Цыбульская предупредила о том, что захватчики готовятся к "чему-то серьезному и опасному для мирных жителей". По ее прогнозу, в Херсоне могут быть новые жертвы, в том числе и со стороны врага.

"Они будут убегать, все бросать", - предсказала таролог.

Ранее Цыбульская говорила, что есть угроза ударов оккупантов по Киеву и Киевской области до конца августа. Самыми опасными она назвала дни с 18-го по 23-е число.

Астролог Дмитрий Уранус также прогнозирует, что уже этой осенью Россия может обратиться к Украине с просьбой провести переговоры и предложит "мирные соглашения". Однако, по его словам, Украине не следует подписывать такие "мирные соглашения", ведь в таком случае через 9-10 лет Россия может напасть на Украину сново.

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