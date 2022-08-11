"Дьявол постепенно сдает назад": таролог назвала самые опасные дни для Киева в августе

Киев, взрыв / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Есть угроза ударов оккупантов по Киеву и Киевской области до конца августа. Самыми опасными она назвала дни с 18-го по 23-е число. Такой прогноз озвучила известный астролог и таролог Рубина Цыбульская на своем YouTube-канале.

"Накануне у меня было очень жуткое и неприятное видение по поводу столицы. Не хочу его рассказывать. Вообще этот месяц очень эмоциональный и агрессивный. И агрессор, дьявол бьется в конвульсиях от того, что он не получил то, что задумал. Его планы захватить запланированные территории рухнули. Этот месяц особенно напряженный, потому как дьявол что-то задумал очень страшное. Не хочу вас пугать, но предчувствие нехорошее", – предупредила она.

Говоря об угрозе обстрелов Киева, Цыбульская отметила, что расклад карт показывает ‒ есть опасность крупного взрыва с жертвами и огнем.

"В городе ожидаются "прилеты", удары. И как будто в один день не одни ракеты будут лететь, будет огонь, крупное разрушение и жертвы. С 18 по 23 число – дни особенно опасны для мирных жителей. Расклад показывает крупный взрыв с жертвами и огнем. Будьте особенно осторожны в эти дни, избегайте скоплений людей – торговые центры, вокзалы. Угроза есть, но многое будет отбиваться силами Украины", ‒ говорит она.

Цыбульская еще раз отметила, что август будет напряженным, но обнадеживающе добавила, мол, "дьявол постепенно сдает назад".

Напомним, астролог Дмитрий Уранус также прогнозирует, что уже этой осенью Россия может обратиться к Украине с просьбой провести переговоры и предложит "мирные соглашения". Однако, по его словам, Украине не следует подписывать такие "мирные соглашения", ведь в таком случае через 9-10 лет Россия может напасть на Украину сново.

Ранее астролог Марина Скади предупреждала, что новые реалии, которые определят ход войны в Украине, сформируются в период с 30 июля по 10 августа 2022 года. Она прогнозирует, что произойдет кульминация боевых действий на одном из направлений – Донбасс или юг Украины, после чего исход войны будет принят всеми участниками.

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