Огурцы будут вкусные и хрустящие: 4 правила при выборе огурцов для засолки

Как выбрать огурцы для засолки / Фото ua.depositphotos.com

Совсем скоро многие хозяюшки начнут заниматься засолкой огурцов. Однако далеко не все знают, на что обращать внимание при выборе огурцов, чтобы они получились хрустящие и вкусные.

Конечно многие считают, что главную роль в консервации овощей играют рецепты, однако это не так. Если для закатки использовать неподходящие огурцы, то результат будет не тем, который вы ожидали.

Мы собрали топ-4 важных правила, которые не нужно игнорировать при отборе огурцов для засолки.

И так, на что нужно обращать внимание при выборе огурцов:

размер,

цвет,

кожура,

пупырышки.

Лучший размер огурцов

Огурцы какого размера подойдут для засолки / ua.depositphotos.com

Если вы хотите выбрать огурчики для маринования, то для этого лучше всего подойдут те, которые выросли до 7-12 см. В огурцах такого размера еще не дозрели семена, они нежные и водянистые.

Для соления отлично подойдут огурцы до 9 см. А вот если у вас большие плоды, то их лучше использовать для приготовления салатов.

Каким должен быть цвет огурцов

Какой цвет должен быть у огурца / ua.depositphotos.com

Самое главное, на что нужно обращать внимание, так это на наличие желтых пятен. Ни в коем случае на огурцах не должно их быть, ведь это значит, что плод начал гнить.

Для маринования и соления отлично подойдут огурцы темно-зеленого цвета. Одним из самых вкусных сортов считают огурчики со светлыми кончиками или небольшими белыми полосками вдоль плода.

Как определить нужный огурец по кожуре

Огурцы с какой кожурой подойдут для засолки / Фото pixabay.com

Самым легким способом определения отличного огурца есть простое нажатие ногтем на кожуру. Если она легко разорвалась, то значит, что огурец подходит для консервации.

Для маринования и соления лучшим вариантом будут плоды с тонкой кожурой, ведь благодаря этому они смогут быстро и равномерно впитают рассол.

Огурцы с толстой кожурой лучше использовать для салата. Такая кожура позволяет плодам долго сохранять товарный вид.

Какими должны быть пупырышки

Огурцы с какими пупырышками подойдут для засолки / goodfon.ru

Многие хозяйки именно по пупырышкам определяют необходимый сорт огурцов. Существует три вида:

"Славянская рубашка",

"Немецкая рубашка",

"Азиатская рубашка".

Огурцы с так называемой "славянской рубашкой" отлично подойдут для маринования. Они имеют крупные пупырышки, которые редко расположены. В таком случае маринад будет медленно проникать внутрь плода. Это повысит упругость огурца и сделает их хрустящими.

Огурцы с "немецкой рубашкой" имеют мелкие пупырышки, которыми усеяна практически вся поверхность плода. Их можно использовать для соления. Благодаря этим пупырышкам рассол быстро проникнет внутрь, что позволит получить вкусные малосольные огурчики за короткое время.

"Азиатской рубашкой" обладают огурцы, которые лучше использовать для приготовления летних салатов. Они совсем не годятся для заготовок. У таких плодов гладкая поверхность, совсем без шипов и пупырышков.

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