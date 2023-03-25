Огромный урожай обеспечен: зачем нужно положить ложку сахара в огород

Каждый огородник после тяжелого труда на своем участке хотел бы получить хороший урожай, а садовод - буйное цветение любимых растений. Но иногда сезон с цветением может не задаться. В этом случае на помощь придет чудесное средство — ложка с сахаром. Таким способом пользовались еще наши бабушки.
Суть этого метода в том, что сахар работает в качестве подкормки для пчел. А они как раз и отвечают за опыление цветов, заставляющее цвести и плодоносить все растения.
Как и где правильно положить ложку с сахаром
Чтоы приготовить лакомство для пчел, необходимо перемешать две столовые ложки гранулированного белого сахара и одну столовую ложку теплой воды. Затем полученную смесь набирают в небольшую емкость - это может быть ненужная ложка или крышка от стеклянной банки.
Сахарную подкормку нужно положить в укромное местечко в огороде или в саду возле клумб, плодовых деревьев и кустарников.
Этот способ можно активно применять не только весной и осенью, но также и в течении всего лета. Пчелы будут довольны вкусным угощением, а взамен отплатят обильным цветением и хорошим урожаем.
Ложка с сахаром в огороде или в саду поможет привлечь пчел на участок. Они будут опылять цветы, а это поспособствует хорошему урожаю.
Ранее Главред писал, как применять сахар в качестве удобрения для комнатных цветов.
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