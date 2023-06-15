Одно на двоих с собакой: женщина выбрала имя для сына и нарвалась на критику

Будущая мама очень расстроилась, узнав, что все ее друзья и семья ненавидят имя, которое она выбрала для своего маленького сына.

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Имена собаки и ребенка похожи, и это бесит родственников молодых родителей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Выбор имени ребенка - дело непростое. Бывает и так, что имя, которое очень нравится родителям малыша, вызывает жесткую критику со стороны семьи и друзей. Так произошло и с одной семейной парой, историю которой описывает британское издание Mirror.

Ребенок еще не родился, но родители уже начали обдумывать, как назвать сына и рассматривали несколько вариантов: Николас, Кристофер, Себастьян. Последний вариант понравился обоим. Но после того, как будущие родители объявили имя семье и друзьям, их радость превратилась в печаль.

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"Все остальные, кажется, ненавидят это имя, включая его и моих лучших друзей", — пожаловалась женщина.

Причина, по которой родственники и друзья критикуют имя ребенка, в том, что собаку родителей женщины зовут Бастиан, что очень похоже на имя Себастьян.

"Людям либо просто не нравится, либо не нравится, что у собаки практически такое же имя. Я убита горем", - сказала будущая мама.

К слову, эзотерики считают, что собак не стоит называть человеческими именами. Дело в том, что имя человека имеет особую энергетику, которая животным не подходит, иногда это может привести к гибели животного.

Ранее Главред писал, почему нельзя называть сына в честь отца, а дочь - в честь матери.

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