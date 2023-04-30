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Один ангел-хранитель на двоих: почему нельзя называть сына в честь отца, а дочь - в честь матери

Анна Ярославская
30 апреля 2023, 13:22 обновлено 30 апреля, 13:30
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В народе считают, что традиция называть ребенка именем родственника наносит по малышу энергетический удар. Так ли это на самом деле?
Мама и дочь, папа и сын
Можно ли называть ребенка в честь родственников и чем это грозит / Фото pixabay.com

Традиция называть сына в честь отца или дедушки, а дочь - в честь мамы или бабушки очень популярна. С одной стороны, это довольно красиво, когда имя и отчество у человека созвучны. Например, Дмитрий Дмитриевич, Александра Александровна, Владимир Владимирович или Евгения Евгеньевна. Но есть и альтернативное мнение - в народе считают, что традиция называть ребенка именем родственника наносит по малышу энергетический удар. Также, согласно поверьям, носители одного и того же имени в семье получают одну на двоих удачу и одного на двоих ангела-хранителя. Так можно ли называть ребенка в честь родственников?

Считается, что имя - это не просто набор букв. Когда мы даём имя человеку, мы наделяем его определенным набором качеств, а также определенной судьбой и энергетикой. Соответсвенно, называя ребенка в честь кого-то, можно передать малышу судьбу и энергетику и самого имени, и человека, который уже его носил в семье.

Почему нельзя называть ребенка именем умершего родственника

Если в семье погиб ребенок, нельзя называть второго ребенка именем умершего, иначе его тоже может ждать тяжелая судьба. При этом разрешается и даже приветствуется именовать младенцев в честь близких, погибших на войне. Говорят, что Бог добавляет отпрыску непрожитые годы погибшего.

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Нельзя называть ребенка в честь родственника, который умер не своей смертью. Это может обречь человека на одиночество, ему сложно будет создать семью.

Как еще категорически нельзя называть новорожденного:

  • в честь умершего отца или матери, потому что нареченный таким образом может повторить судьбу родителя, то есть уйти в мир иной, не встретившись со своими детьми;
  • в честь пропавших без вести или умерших от тяжёлого недуга. Считается, что новорожденный повторит их жизненный путь;
  • в честь усопших родственников, которые занимались криминалом;
  • в честь озлобленных или неудачливых родственников.

Можно ли назвать сына в честь отца

Называя сына в честь отца или деда, чаще всего хотят почтить память этого человека. Однако в народе считается, что вместе с именем ребенок получает и судьбу родственника, в честь которого его назвали. Таким образом малыш становится ответственным за карму своего рода. Если человек, чье имя носит ребенок, прожил хорошую и счастливую жизнь - это не самый плохой вариант, но что если нет? Получается, малыш на протяжении жизни будет повторять отцовскую судьбу. Считается, что могут повториться даже некоторые болезни, неприятности или финансовые неурядицы.

Еще одно суеверие связано с ангелами-хранителями. Якобы если в семье будут два человека с одинаковым именем, то в тяжелой ситуации защитник будет охранять старшего по возрасту, а ребенок может пострадать.

К слову, те же суеверия касаются и ситуации, когда девочку называют в честь мамы, бабушки или другой близкой родственницы. Считается, что девочка, названная в честь мамы, станет ее копией и будет повторять ее судьбу.

Что говорят психологи по поводу одинаковым имен детей и родителей

По словам специалистов, ребенок может начать обижаться на родителей за то, что ему не придумали свое собственное имя. Тезки на подсознательном уровне конкурируют друг с другом, в результате это может препятствовать здоровой семейной атмосфере.

Психологи также обратили внимание на то, что малыш может не чувствовать индивидуальности, если у него будет одно имя с кем-то из родителей. Его уникальные черты характера могут просто "раствориться" в личности отца или матери.

Что значит, если у мужа и жены одинаковые имена

Согласно народным приметам, если муж и жена оказываются тезками, их брак будет очень долгим, крепким и счастливым.

Например, Валерий и Валерия, Евгений и Евгения, Александр и Александра имеют все шансы прожить долго и счастливо.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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