УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Очень сложная оптическая иллюзия: только 2% людей найдут бабочку на картинке

Алёна Воронина
7 июля 2023, 07:03
27
Чтобы проверить остроту своего зрения и внимательность, достаточно потратить немного времени на сложную загадку, разгадать которую смогут не все.
Головоломка, отическая иллюстрация, бабочка
Нужно найти бабочку на картинке/ Fresherslive, ua.depositphotos.com

Оптические иллюзии – это одни из самых сложных загадок, которые требуют чрезвычайной наблюдательности и нестандартного мышления, ведь не всем удастся найти то, что очень хорошо замаскировано и находится практически вне нашего взгляда. Следующую оптическую иллюзию мало кто сможет разгадать с первого раза – нужно найти бабочку на рисунке с горами и полем.

На выполнение задания дается всего 14 секунд. За это время разгадать такую сложную загадку смогут лишь 2% людей, пишет Fresherslive.

У каждого из нас по-разному натренировано внимание к деталям – кому-то легче удается замечать то, что скрыто от нашего взгляда, кому-то – тяжелее. Но если тренировать такой навык и время от времени разгадывать разнообразные загадки, то мозг натренируется и ваша внимательность достигнет очень высокого уровня.

видео дня

Загадка с полем и бабочкой станет еще одной хорошей тренировкой для мозга. Поэтому попробуйте сосредоточиться, не отвлекаться на другие вещи и выполнить эту задачу на скорость.

На картинке мы видим зеленое поле с яркими цветами и заснеженные высокие горы на заднем плане. Также на картинке есть дерево, которое расцвело нежно-розовым цветом. Где-то среди этой прекрасной природы притаилась бабочка. Так как она маленькая, найти ее будет непросто.

Когда разгадаете загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям – возможно, они также захотят проверить, насколько у них острый взгляд и пытливый ум.

Головоломка, отическая иллюстрация, бабочка
Нужно найти бабочку на рисунке за 14 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается найти бабочку, даем небольшую подсказку – обратите внимание на участок ближе к левому краю рисунка.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Головоломка, отическая иллюстрация, бабочка
Бабочка сидит на цветке в левой части картинки/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о сложной оптической иллюзии, в которой нужно найти козу на рисунке со скалами всего за 18 секунд. От этой загадки просто глаза будут разбегаться. Нелегко будет заметить животное на картинке с высокими скалами.

Также ранее мы рассказывали о оптической иллюзии для самых внимательных, в которой нужно найти волка среди овец за 10 секунд. Лишь единицы смогут справиться с задачей, ведь сделать это будет почти невозможно.

Вас также может заинтересовать:

интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

Зеленский и Павел встретились в Чехии: о чем договорились два президента

Зеленский и Павел встретились в Чехии: о чем договорились два президента

07:19 Украина
Ракетный удар РФ по Львову: количество жертв увеличилось до 9

Ракетный удар РФ по Львову: количество жертв увеличилось до 9

06:40 Украина
Выбили врага при кратном меньшинстве: фоторепортаж из Нескучного

Выбили врага при кратном меньшинстве: фоторепортаж из Нескучного

23:05 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:19

Зеленский и Павел встретились в Чехии: о чем договорились два президента

07:03

Очень сложная оптическая иллюзия: только 2% людей найдут бабочку на картинке

07:00

День рождения Тото Кутуньо: 5 хитов неповторимого итальянцаВидео

06:40

Ракетный удар РФ по Львову: количество жертв увеличилось до 9Видео

06:40

Как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами": Авраменко назвал интересную фразуВидео

В Кремле готовятся к беспорядкам, Путин больше ничего не решает – ЯгунВ Кремле готовятся к беспорядкам, Путин больше ничего не решает – Ягун
06:20

Пригожин обманул Путина и остался в Россиимнение

05:10

"РФ не имеет стратегического резерва": Жданов объяснил ситуацию на фронте

04:21

"Второй шанс не дают никому": Кремль может ускорить ликвидацию Пригожина - генерал СБУВидео

04:00

Какой праздник отмечается 7 июля: магический день

Реклама
03:20

"Другие варианты лишены смысла": генерал СБУ оценил вариант с мятежом в КремлеВидео

02:50

Как не "убить" авто: почему нельзя глушить двигатель с включённым кондиционером

02:15

Как приготовить карася без костей: полезный лайфхак для хозяек

01:30

Исполнительница саундтрека к мультфильму "Мулан" покончила с собой

06 июля, четверг
23:48

"Ой, как он достал": россияне опозорили сбежавшего из РФ Киркорова

23:21

"Фабрикантка" Элизабет сбежала в РФ во время полномасштабной войны

23:05

Ракетный удар по Львову: людей не могут найти под завалами

23:05

Выбили врага при кратном меньшинстве: фоторепортаж из НескучногоФото

22:50

"Мы встречались": Буданов озадачил неожиданными деталями переговоров с Пригожиным

22:18

Зеленский прилетел в Чехию с особой миссией: что будет обсуждатьВидео

22:11

На Говерле молния убила мужчину и 9-летнюю девочку: подробности трагедии

Реклама
21:59

Помогает привлечь деньги и избавиться неприятностей: что нужно приготовить 8 июля - приметы

21:55

Война ФСБ с минобороны РФ переходит в "бандитские разборки" — генерал СБУВидео

21:21

Работала в СМИ, готовилась к свадьбе: во Львове ракета убила 32-летнюю Анастасию Сенив

21:19

"Прикол или агентура РФ": у Зеленского жестко разнесли скандальный отчет HRW

20:57

Больше не скрываются: возлюбленная Дмитрия Кулебы показала поцелуи с политиком

20:46

"Я ждал команду": военный объяснил, почему не смогли взорвать мосты в ночь вторжения РФВидео

20:41

"Инициатива у нас": Залужный откровенно высказался о контрнаступлении ВСУ

20:22

"Путин в очень-очень плохой ситуации": экс-глава ЦРУ призвал США дожать РФ

20:17

Пригожин или Кадыров могут войти в Кремль: Зеленский не исключил новый бунт в РФ

19:57

Американцам придется воевать с РФ: Пенс дал тревожный прогноз и назвал условие

19:52

"Вы понимаете, что такое война?": Зеленский жестко обратился к президенту БолгарииВидео

19:20

Без Си Цзиньпина Путин долго не протянетмнение

19:17

США и РФ провели тайные переговоры относительно войны в Украине – NBC

19:12

Несется шторм: Украину завалит градом и резко похолодает - синоптик

18:53

"Жертв может быть больше": Зеленский предупредил Запад о плачевных последствиях

18:10

Здание сгорело дотла: оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу на Харьковщине

18:07

Просили очень давно: США готовы к передаче Украине кассетных боеприпасов - СМИ

18:07

Фотошопила нетрезвой: Волочкову подняли на смех из-за нового образа

18:01

Как открыть банку без открывалки и ножа: 2 лайфхака, которые могут спасти жизнь

17:49

Рики Мартин развелся после шести лет брака

Реклама
17:45

Ошибки при засолке огурцов: всего 1 ингредиент лишает вас желанного хруста

17:28

"Боевики на территории академии": в РФ назвали циничную цель удара по ЛьвовуВидео

17:24

Уже через неделю плоды станут идеальными: зачем подкармливать огурцы содой

17:02

"Мы идем вперед": Зеленский раскрыл детали контрнаступления ВСУ

16:50

Еще один Миддлтон: в семье принцессы Уэльской пополнение

16:41

Солистка KAZKA призналась фанатам, когда сыграет свадьбу с возлюбленным

16:16

Зачем пьют зеленый чай с лимоном: ошеломляющие факты о простом напитке

16:05

Целовали украинскую землю: Украина вернула из плена 45 героев и 2 украденных детейФото

15:58

Чем можно открыть вино, если нет штопора: мужчина показал 4 удивительных способа

15:55

Под Киевом выпал огромный град размером с куриное яйцоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять