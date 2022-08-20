Обычная пищевая пленка убирает жир с живота: так ли это на самом деле

Зачем обматывают живот пищевой пленкой / скриншот

При занятии спортом многие люди прибегают к необычному занятию - они обматывают живот, руки или ноги пищевой пленкой. Считается, что благодаря этому можно скинуть лишние килограммы.

Главред разбирался, на сколько эта процедура помогает сбросить вес.

Обычно пленкой обтягивают проблемные зоны: живот, ягодицы, руки и бёдра. Газообмен на поверхности кожи нарушается, тело нагревается и выделяет больше пота, чтобы охладиться.

Одно из самых популярных заблуждений состоит в том, что вместе с потом из организма выводятся жир и токсины. Поэтому обёртывания часто делают на время занятий в спортзале, желая добиться наибольшего эффекта от тренировки. На самом деле пот на 98% - 99% состоит из воды.

Помогает, но не от лишнего веса

Эксперты говорят , что обёртывания помогают избавиться от жидкости, но не от жировой ткани. Такой способ работает в краткосрочной перспективе, чтобы похудеть или потерять сантиметры за счет увеличения потери воды.

Метод пищевой пленки более эффективен в борьбе с отеками, но не в долгосрочной перспективе. Благодаря повышенному потоотделению из организма быстрее выходит жидкость.

Однако так же быстро она возвращается, стоит лишь выпить воды. Жировую ткань тем более нельзя просто "растопить", и никакие гаджеты не могут этому поспособствовать. Чтобы сжечь ее, необходимо выполнять специальные упражнения и следить за питанием.

Сомнительная спа-процедура

Обёртывания также часто проводят в качестве спа-процедуры. В таком случае под плёнку наносят кремы и натуральные маски с мёдом, глиной и даже перцем. Считается, что это помогает избавиться от целлюлита. На самом деле, чтобы сделать его менее заметным, нужно проводить комплексную терапию. Кроме того, слишком агрессивные компоненты маски могут вызвать ожоги.

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