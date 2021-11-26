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Обязательная вакцинация от COVID-19: кого могут отстранить от работы с 9 декабря

26 ноября 2021, 17:10

В Министерстве здравоохранения в очередной раз отметили, что увольнять сотрудника из-за отсутствия прививки незаконно.

вакцинация
Непривитых госслужащих и соцработников начнут отстранять от работы с 9 декабря / УНИАН

В Украине с 9 декабря этого года вступает в силу приказ Минздрава о расширении перечня организаций, сотрудники которых должны обязательно привиться против коронавирусной инфекции.

Об этом напомнила пресс-служба ведомства. Согласно приказу, кроме педагогов и работников центральных и местных органов власти, обязательной вакцинации на период действия карантина подлежат сотрудники:

  • предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
  • предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

В Министерстве здравоохранения в очередной раз подчеркнули, что увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно. Как только работник получил по крайней мере одну прививку против коронавируса, его должны допустить к работе.

Что будет с зарплатами и стажем отстраненных

В случае отстранения от работы зарплата за таким сотрудником сохраняться не будет и стаж не будет начисляться. Работать из дома отстраненным работникам тоже нельзя. Отмечается, что без работы они будут сидеть, пока не вакцинируются. Их обязанности в течение этого времени переведут на вакцинированных коллег, которым за это будут доплачивать.

Больничные при отстранении от работы из-за отказа от вакцинации также не будут оплачиваться.

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Кого не смогут отстранить

  • Работники, имеющие противопоказания к прививке, не могут быть отстранены от работы, если не получат ее.
  • Если противопоказание к вакцинации у человека временное, у справки будет ограниченный срок действия ㅡ от трех месяцев или более.
  • Также работодатели не смогут отстранить от работы людей, получивших только первую дозу вакцины, поскольку в этой ситуации речь не идет об уклонении или отказе от вакцинации.
  • Кроме того, люди, переболевшие COVID-19, могут получить соответствующие сертификаты и воспользоваться ими.

Сколько украинцев вакцинировали против коронавируса

В Украине по состоянию на 26 ноября полный курс вакцинации завершили более четверти взрослого населения страны. В столице же обе дозы вакцины получили едва ли не половина жителей.

Однако более 600 тысяч украинцев пока не дошли за своей второй дозой вакцины от коронавируса, несмотря на то, что время ее введения уже наступило. Ее надо сделать без промедлений, подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Минздрав коронавирус в Украине вакцинация от коронавируса
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