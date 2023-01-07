Обои можно не срывать: как убрать плесень на стенах

Спасти почерневшие стены можно народными средствами, которы стоят копейки.

Как убрать плесень на стенах / скриншот YouTube

Надоедливая плесень на обоях не только портит внешний вид комнаты, но опасна для здоровья. Чем раньше начать с ней бороться, тем будет легче от нее избавиться.

Плесень на обоях может появиться из-за нескольких причин:

Недостаточный доступ свежего воздуха.

Некачественная и неэффективная гидроизоляция наружных стен.

Отсутствие гидроизоляции стыков между плитами.

Расположение квартиры на последнем этаже здания, у которого протекает крыша и влага проникает в помещение, пропитывая швы и стыки между панелями.

Как убрать плесень с обоев не снимая их?

Уничтожение плесени на поверхности обоев или под ними, можно провести самостоятельно, но нужно быть готовым к тому, что обработку придется проводить несколько раз

Одним из дешевых и доступных средств является обычная пищевая сода. Щелочью проще очистить поверхность обоев от плесени, не повредив финишное покрытие. При разведении 3 г гидрокарбоната натрия в 200 мл теплой воды нет необходимости добавлять в раствор еще какие-либо вещества. Губку пропитывают полученным раствором и осторожно смывают черный налет.

9% столовый уксус наливают в пульверизатор и распыляют по пораженной поверхности. Мягкой материей снимают налет и вновь обрабатывают поверхность уксусом. Спустя 12 часов обработанный участок следует омыть теплой водой и просушить. Таким способом можно удалить плесень, которая была обнаружена под обоями.

Для достижения быстрого и максимального эффекта используют перекись водорода и фунгициды, которые подают в аптеках. Смешивая противогрибковый состав и перекись в пропорции 1:1, получают средство для борьбы с бытовой плесенью.

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