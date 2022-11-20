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Как избавиться от черной плесени, пока она не оккупировала все в квартире

20 ноября 2022, 13:48

Черная плесень распространяется с бешеными темпами и опасна для здоровья.

Черная плесень
Как избавиться от черной плесени в доме / скриншот YouTube

Черная плесень, которая может появиться на различных поверхностях, не только портит внешний вид дома, но и вызывает разнообразные заболевания в людей и животных.

Зачастую, грибок появляется на стенах и потолке сырых, плохо вентилируемых помещений и необычайно быстро разрастается.

Черная плесень опасна для здоровья

Организм здорового человека надежно защищен от токсического влияния черной плесени. Наиболее распространенными заболеваниями, спровоцированными воздействием черной плесени, являются:

  • мышечные боли;
  • усталость, слабость;
  • синуситы, риниты;
  • головная боль;
  • депрессия, тревога, беспокойство;
  • бессонница;
  • частые головокружения;
  • воспалительные болезни горла;
  • нарушение работы желудочно-кишечного тракта;
  • сыпь.

Как убрать черную плесень?

В ситуациях, когда темные пятна лишь начинают появляться, их уничтожают сильнодействующими препаратами или народными средствами, но если затянуть, что плесень "оккупирует" больше пространства и тогда без ремонта не обойтись.

Народные способы борьбы с плесенью:

Обычный столовый уксус – доступный, но эффективный продукт. В кислой среде споры черной плесени не выживают. Поэтому его применяют в качестве дезинфицирующей жидкости.

Уксусную эссенцию разводят водой в соотношении 1:4, затем используют смесь как традиционное моющее средство. Преимуществом метода является то, что он полностью безопасен, в составе отсутствуют вредные химические вещества. Ежедневное протирание зараженных стен крепким уксусным раствором рекомендуется в тех домах, где живут маленькие детки или аллергики.

Экстракт семян грейпфрута зарекомендовал себя как надежный и безвредный способ уничтожения черной плесени. Его используют для обработки стен как внутри, так и снаружи здания. Он превосходно справляется с плесенью, определенными видами грибков, бактерий, вредных микроорганизмов.

Достаточно растворить 10 капель экстракта грейпфрутовых семян в двух стаканах воды, и мощное противогрибковое средство готово. При использовании важно избегать контакта жидкости с глазами, слизистыми оболочками.

Борная кислота − эффективный универсальный очиститель. Продолжительное использование средства не провоцирует образование злокачественных опухолей и генетических изменений. Следует помнить, что попадание борной кислоты в организм небезопасно. Используя медицинский препарат, надо обязательно воспользоваться защитными перчатками.

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Автор: Сергей Кущ
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