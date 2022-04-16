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Копейка к копейке: названы знаки, которые имеют больше всего шансов разбогатеть

16 апреля 2022, 18:46

Рейтинг самых богатых знаков гороскопа.

гороскоп май 2022
Гороскоп на май - топ-3 самых богатых знака зодиака / depositphotos.com

Сколотить немалое состояние и стать миллионером, вызывая зависть окружающих, мечтают многие. Однако три представителя зодиака имеют больше шансов разбогатеть. Такие люди очень часто возглавляют рейтинги самых богатых людей мира.

О том, кому из знаков зодиака сложно справиться с черным чувством, читайте в материале: Жаба давит часто: названы самые завистливые знаки зодиака.

Дева

Расчетливые и практичные Девы никогда не станут сорить деньгами. Расточительство и необдуманные траты, это совершенно не их история. Наоборот, они в совершенстве владеют искусством экономии, и это помогает им всегда иметь солидные накопления и "подушку безопасности", которая придает уверенности в себе. Они никогда не будут тратить огромные суммы денег на статусные вещи, просто чтобы похвастаться перед окружающими.

Скорпион

Финансовый успех для представителей знака стихии воды – один из наиболее значимых в жизни. Для того, чтобы достичь своего, они могут пойти на любое коварство и уничтожить соперников, которые могут посягнуть на их собственный успех. Скорпионы не любят проигрывать и смотрят на деньги как на средство достижения достойного их уровня жизни.

Козерог

Козероги могут показаться редкостными скрягами, но они прекрасно знают, что цель оправдывает средства. Они могут копить деньги, отказывая себе во многом. Деньги они привыкли вкладывать в саморазвитие, курсы повышения квалификации, изучение языков, всевозможные тренинги. Для Козерогов деньги – это средство достижения целей. Они никогда не будут транжирить их направо и налево. Импульсивные покупки – это не про Козерогов.

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