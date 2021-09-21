О каких проблемах со здоровьем говорят боли в груди - ответ кардиолога / ua.depositphotos.com

Регулярные боли в груди могут свидетельствовать о многих серьезных заболеваниях. Об этом рассказал известный медик и телеведущий Александр Мясников, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, такие боли могут быть признаком не только скорого инфаркта или неврологических заболеваний, но и проблем с дыхательными путями, желудочно-кишечным трактом, а также заболеваниями мозга или зубов.

Мясников утверждает, что если пациент может точно определить место боли, тогда он страдает не от проблем с сердцем. Если же человек ощущает давление по всей груди, то это говорит о заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

"Тут важно понять, у кого больше шанс на реальную болезнь сердца. Нужно учитывать пол, возраст, курение, наследственность, наличие гипертонии, уровень холестерина и сахара, вес, наличие почечных заболеваний. По совокупности этих характеристик и делаем выводы", — подчеркнул медик.

Кроме того, Мясников особо напомнил, что боли в области сердца — причина для незамедлительного обращения к врачу, а также сигнал о том, что нужно избавиться от вредных привычек или сбросить лишний вес.

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Напомним, ранее китайские ученые доказали новую связь диабета и коронавируса, а американские исследователи нашли новый признак распространенного типа диабета.

Кардиолог Александр Мясников заявил - когда у человека есть склонность к диабету либо уже наблюдается преддиабетное состояние, то помочь организму может употребление трех напитков.