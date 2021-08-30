Можно ли избавиться от "плохого" холестерина - объяснение кардиолога

Можно ли избавиться от "плохого" холестирина - объяснение кардиолога / ua.depositphotos.com

В определенных случаях справиться с высоким уровнем холестерина помогут тренировки на велотренажере. Об этом рассказал известный кардиолог Юрий Мещеряков порталу "Доктор Питер".

"Я настоятельно рекомендую всем пациентам с повышенным холестерином минимум полчаса в день кататься на велосипеде или заниматься на велотренажере — это не просто совет, а фактически медицинское назначение. Хорошая физическая активность иногда дает больший эффект, чем лекарства. Иногда на физической нагрузке с правильной диетой за счет снижения массы тела можно снизить холестерин на 20-30 процентов", — рассказал специалист.

Кроме того, говорит Мещеряков, низкий уровень холестерина (вовсе без физических нагрузок) может свидетельствовать о том, что у человека дефицит питательных веществ в рационе, о болезнях желудочно-кишечного тракта и даже об онкологии.

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