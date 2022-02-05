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О чем может говорить номер квартиры - нумерология

5 февраля 2022, 16:23

Номер квартиры может влиять на благополучие и успех.

нумерология
Как номер квартиры может влиять на успех и благополучие / depositphotos.com/

Специалисты в области нумерологии придерживаются мнения, что номер квартиры может влиять на счастье и благополучие своих жильцов. И важно, чтобы он совпал с предпочтениями, темпераментом и даже профессией.

О том, как число рождения может повлиять на успех и благополучие, читайте в материале: Удача и везение: как число рождения может предсказать судьбу – нумерология.

Комфорт и домашний уют зависят не только от правильного интерьера, но и он числа квартиры. Если этот номер совпадает с энергией живущих там – счастливые моменты вам обеспечены.

Чтобы вычислить правильное число, нужно плюсовать все цифры до получения однозначного числа от 1 до 9. Если номер квартиры 163 складываем 1+6+3 = 10. Двузначную десятку тоже плюсуем 1+0 = 1.

1 – Солнце

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Такое жилище превосходно подойдет для людей, чья профессия связана с творчеством. Уютно будут себя чувствовать художники, журналисты, писатели, актеры, музыканты. Энергия Солнца созидательная, поэтому к ним часто будет прилетать муза. Чтобы усилить положительные вибрации и привлечь удачу, необходимо добавить в интерьер деталей красного, желтого, золотистого и оранжевого цветов. Такое жилище должно быть наполнено светом.

2 – Луна

Энергия такого дома идеально подойдет людям, которые работают с детьми: воспитатели, учителя, преподаватели, няни, а также тем, кто работает над созданием кулинарных шедевров: поваров, кондитеров, всем кто связан с едой. Чтобы усилить позитивные влияния места проживания нужно обязательно повесить в квартире зеркало и, по возможности, не одно.

3 – Марс

Под покровительством самой воинственной планеты комфортнее всего будет людям активным и динамичным. Те, которые не привыкли засиживаться на одном месте и постоянно в поиске новых ощущений. Предметы декора в красных цветах – отличное решение, которое поможет привлечь успех.

4 – Меркурий

Эта квартира – самое подходящее место для дружелюбных людей. Приветливые и общительные, всегда на позитиве, они отличаются честностью и совершенно не переносят одиночество. Главные цвета декора – синий, серый и оттенки желтого.

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5 – Юпитер

Люди, которые связанны с наукой и политикой почувствуют себя в такой квартире максимально комфортно. Те, кто проживают в квартире с числом пять, не представляют своей жизни без интересной книги. Очень часто в таком доме есть маленькая библиотека. Цвет интерьера, который принесет удачу – фиолетовый. Положительную энергию Юпитера усилят предметы бронзового цвета.

6 – Венера

Описать хозяев квартиры-"шестерки" можно как отзывчивых, добрых и дружелюбных людей. Обычно они из тех соседей у которых всегда найдется нужная мелочь, они всегда готовы прийти на помощь. Эти люди очень любят принимать гостей, и очень часто у них в доме живет домашний питомец.

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7 – Сатурн

Энергия планеты Сатурн несколько тяжелая. В такой квартире обычно живут люди, которые прошли через многие испытания и преодолели массу трудностей, испытывая ограничения. Комфортно в таком жилище будет тем, кто занимается йогой и духовными практиками.

8 – Уран

Такое жилище будет наполнять хозяев мощной жизненной энергией. Оптимистичный настрой хозяев станет батарейкой, от которой заряжаются окружающие. Дом подходит для тех, кто обладает экстрасенсорными способностями и даром ясновидения. Предметы декора должны четко олицетворять внутренний мир жильцов.

9 – Нептун

Квартира – "девятка" - не для слабонервных. Далеко не каждому под силу выдержать такую мощную энергетику, поэтому лучше всего в таких квартирах уживаются моряки, экстрасенсы и священники.

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