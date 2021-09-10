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О чем говорят брови: эти "подсказки" помогут понять женщину с первого взгляда

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

10 сентября 2021, 14:00

Две миниатюрные дуги над глазами очень красноречивы, и по ним можно узнать больше о женщине, ведь брови и характер связаны.

Брови и характер женщины связаны / Instagram

Брови – это не только о формировании гармоничного лица и чудесном макияже. Да, многие женщины в последнее время зациклились на них, и прилагают немало усилий, чтобы сделать идеальные брови.

А брови для девушек - это вообще своего рода одержимость, ведь теперь по бровям и их состоянию они оценивают красоту.

Тем не менее эти две миниатюрные дуги над глазами ко всему еще очень красноречивы, и по ним можно узнать больше о женщине, ведь брови и характер связаны. Проще говоря, форма наших бровей много говорит о нашей личности.

Мы сегодня расскажем вам о значении бровей на лице. Безусловно, при помощи косметических процедур можно "подогнать" любые брови под форму лица. Но все же, эта характеристика бровей может многое подсказать о том, какая женщина рядом с вами - эти "подсказки" помогут понять ее с первого взгляда

Отметим, существует много различных типов бровей, при этом они не одинаковые и часто входят в определенную группу. То есть, у вас могут быть прямые брови, но при этом они могут быть полными или тонкими.

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О чем говорят брови женщины?

Уверенность в себе

Если вы никогда не выщипываете брови, то это означает, что вы очень уверены в себе. Вам на самом деле безразлично, что думают другие, потому что вы идете своим путем. Вы настоящая природная красавица!

Мечтательность

Если ваши брови имеют четкий угол, то есть они похожи на "арки", то вы, наверное, настоящий мечтатель. Кроме того, это означает, что вы очень чувствительны, но часто держите все в себе. Вы действительно должны доверять людям, прежде чем рассказывать свои секреты.

Деловая натура

А вот обладательницы круглых бровей – это, как правило, настоящие бизнес-вумен. Они супер креативны. Кроме того, изогнутые дугой брови кажутся самыми надежными из всех.

Бесстрашие

Если у вас от природы густые брови, то это красноречиво говорит о том, что вы жесткие и не боитесь идти вперед и рисковать. Также густые брови у девушек - признак того, что они точно знают, чего хотят, и никто их на пути к желанному не остановит!

Рациональность

Все те, кому природа подарила прямые брови, в жизни очень рациональные и всегда хорошо думают, прежде чем принимать решение. Импульсивные действия – это не про них. Прямые брови означают, что женщина точно хочет знать, где она стоит и что ее ждет.

Неуверенность в себе

У вас тонкие брови? Тогда вам часто очень трудно принимать решения. Иногда вы немного неуверенны в себе и зависите от мнения других. Это заставляет людей считать вас очень милыми и приятными.

Читайте такжеБрови, которые молодят: этот простой фокус должны знать всеРанее мы сообщали о том, как нарисовать идеальные брови поэтапно при помощи карандаша, пудры и геля. В частности, самый простой способ привести брови в порядок – использовать карандаш. Быстро и легко заполните брови карандашом. Он позволяет рисовать брови точно и четко, а это имеет значение, если вы хотите имитировать "волоски" на тех участках, которые просвечиваются. Преимуществом карандаша является и то, что он позволяет корректировать насыщенность.

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