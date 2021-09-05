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Как нарисовать идеальные брови: эти простые трюки творят с внешностью чудеса

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

5 сентября 2021, 04:22

Совершенно не важно, какие брови в моде – в любом случае они требуют внимания. При помощи карандаша, пудры или геля их можно легко нарисовать.

Нарисовать идеальные брови можно при помощи карандаша, пудры или геля / Instagram

Идеальные брови – слишком роскошный подарок, который природа скупится дарить большинству женщин. Поэтому практически все мы должны что-то со своими бровями делать, чтобы они были красивыми и гармонично сочетались с лицом. При этом совершенно не важно, какие брови в моде – густые или тонкие – в любом случае они требуют внимания. К счастью, существуют карандаши, пудры и гели, которые позволяют легко нарисовать брови в домашних условиях.

Мы сегодня расскажем вам о том, как нарисовать брови поэтапно при помощи карандаша, пудры и геля. Все варианты хороши по-своему, но каждому свое. Эти простые трюки помогут вам выглядеть на высоте, ведь брови – всегда в центре внимания.

Самый простой способ привести брови в порядок – использовать карандаш. Быстро и легко заполните брови карандашом. Он позволяет рисовать брови точно и четко, а это имеет значение, если вы хотите имитировать "волоски" на тех участках, которые просвечиваются.

Преимуществом карандаша является и то, что он позволяет корректировать насыщенность. Если вы хотите, чтобы брови выглядели более темными, то уверенно рисуйте их полными. Если вы хотите сохранить брови естественными, то нужно включить "легкий режим" и нанести едва заметные полоски.

Если ваши брови неправильно "мохнатые", асимметричные или тонкие, вы можете легко отрегулировать это карандашом.

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Только ни в коем случае не начинайте рисовать сразу в начале бровей - над внутренними уголками глаз. Природой так задумано, что эта часть имеет чуть меньше волосков, и если вы добавите цвет, то брови будут выглядеть слишком темными, неестественными и даже вульгарными.

В идеале нужно начинать с коротких движений посередине бровей: рисуйте в направлении роста ваших волос до конца бровей, или как его называют "хвост". Затем заполните внутренние уголки бровей легкими движениями вверх.

Макияж глаз под маску для лица
Брови можно легко нарисовать в домашних условиях/ Instagram

На заключительном этапе вам понадобится специальная щетка для бровей – с ее помощью причешите брови.

Красивые брови можно также сделать при помощи пудры. Для начала выберите пудру, которая соответствует цвету ваших бровей, и плоскую, угловую и твердую кисточку. Пудра для бровей также помогает заполнить пустые места в бровях. При этом эффект немного мягче, чем с помощью карандаша. Кстати, карандаш также является отличной основой для пудры для бровей.

Начинать наносить пудру нужно в центре и на "хвосте". Насыщенность цвета зависит от того, сколько слоев пудры вы нанесете на брови.

Читайте такжеБрови, которые молодят: этот простой фокус должны знать всеЕще один способ сделать идеальные брови – это использовать гель. Гели бывают разных оттенков: от прозрачных до оттенков, которые соответствуют цвету бровей. Гель позволяет быстро добавить бровям цвет, объем и фиксацию. Кроме того, гель для бровей можно использовать как завершающий штрих, например, для того, чтобы закрепить карандаш – в этом случае гель должен быть прозрачным.

Ранее сообщалось о том, что одним из признаков старения женщины являются светлые брови. Это как в истории с макияжем – без него большинство из нас выглядят старше, а грамотный макияж с правильными акцентами сразу освежает образ.

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