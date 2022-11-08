Нужно ли выкапывать георгины на зиму и как сохранить их до весны без погреба

Как правильно сохранить георгины до весны / Фото pixabay.com

Георгины - прекрасные и яркие цветы, которые были очень популярны в 50-е -60-е годы прошлого столетия. Потом георгиновый бум начал спадать, но теперь эти цветы все чаще стали появляться в палисадниках. Георгины - очень теплолюбивые цветы и могут не пережить наши холодные зимы, если их оставить в саду. Поэтому каждый год георгины нужно выкапывать и хранить до весны.

Когда выкапывают клубни георгина

Георгины выкапывают осенью, как только температура воздуха начинает опускаться до минусовых значений. В разных регионах сроки могут отличаться в зависимости от климата и текущей погоды.

Стоит учитывать, что слишком ранняя выкопка приведет к тому, что питательные вещества не успеют перетечь из надземной части в клубень, и он не сможет дать необходимого питания новому растению. В результате на следующий год цветы получатся слабыми и непривлекательными.

Слишком позднее выкапывание может привести к подмерзанию корнеклубня. В результате он будет болеть и медленно загнивать.

Сигналом к тому, что георгины нужно начинать выкапывать, служит наступление отрицательных температур, в результате чего надземная часть растения становится мягкой и дряблой.

Как правильно выкапывать георгины на зиму

Сначала срезается отмершая надземная часть растения. Оставить нужно приблизительно 15-18 см.

Далее весь куст по периметру необходимо окопать с помощью лопаты, отступив от центра растения на 50 – 60 см, и аккуратно извлечь всю корневую систему вместе с землей.

Землю нужно отряхнуть и разложить корнеклубни под навесом на мешковину.

Через пару часов удалите все тонкие корешки и замажьте ранки раствором марганцовокислого калия. Свежие отростки также нужно аккуратно выломать, иначе они начнут расти во время хранения.

После всех этих манипуляций корнеклубни георгина нужно промыть под проточной водой и подержать в течение двух часов в розовом растворе марганцовокислого калия.

Далее клубни георгинов нужно просушить в течение 10 дней в сухом помещении с температурой + 15 …+16 градусов.

Как правильно сохранить георгины до весны

В глине. Глину разводят водой до состояния сметаны и окунают в смесь клубни. Глина подсохнет в течение двух-трех дней и будет препятствовать потере влаги. В таком виде георгины можно хранить в открытых ящиках или на полу.

В парафине. Парафин плавят на водяной бане, потом на на секунду погружают в него клубни. После застывания георгины нужно убрать в коробку. Парафин препятствует выводу влаги из клубней.

В сфагнуме. Мох сфагнум предотвращает загнивание и обеспечивает достаточный воздухообмен клубней. Георгины, завернутые в сфагнум, можно хранить в коробках или пластиковых ящиках без крышки.

В опилках. Опилки лучше брать хвойные, поскольку они обладают бактерицидными свойствами. В ящике делают "подушку" из опилок, помещают туда георгины и сверху засыпают еще один слой.

В песке. Георгины складывают в коробки и пересыпают обеззараженным песком. Песок должен быть речным. Минус этого способа хранения в том, что песок нужно часто увлажнять, так как он способен вытягивать влагу из клубней.

Смотрите видео - Когда выкапывать георгины и как сохранить без погреба:

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