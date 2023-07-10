Нужно ли мыть курицу перед приготовлением: об этом догадываются лишь единицы

Если пренебрегать важными правилами подготовки курицы к приготовлению, возникнут серьезные риски для здоровья.

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Нужно ли мыть курицу перед приготовлением/ ua.depositphotos.com

Курятина – один из самых популярных продуктов, который готовят различными способами и используют в качестве ингредиента во множестве блюд. Такое мясо не только вкусное, но и очень полезное, ведь содержит в своем составе много витаминов и полезных веществ. Но при приготовлении такого мяса часто возникает вопрос, нужно ли мыть курицу перед приготовлением.

Уже долгое время этот вопрос вызывает много дискуссий, и на данный момент есть ряд аргументов "за" и "против". Главред попытался разобраться, стоит же всё-таки это делать или нет.

Почему нельзя мыть курицу перед приготовлением

Первой распространенной причиной, почему нельзя это делать, называют то, что курятина после пребывания под водой станет более жесткой и потеряет часть своего вкуса.

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Однако относительно недавно ученые начали говорить об еще одной причине. Исследования, которые провели британские специалисты из Агентства пищевых стандартов показали, что мытье курятины не так смывает бактерии с ее поверхности, как еще больше распространяет их по всей тушке, а также по мойке и всем окружающим поверхностям.

Таким образом во время мытья курицы мы можем еще больше навредить своему здоровью, ведь поможем бактериям распространиться по нашей кухне и, возможно, попасть в другую пищу.

Поэтому часто встречается совет не мыть курицу, а просто снять с нее кожицу и сразу начинать готовить.

Почему нужно мыть курицу перед приготовлением

Однако в вопросе, нужно ли мыть курицу перед приготовлением, мнения специалистов разошлись. Есть много специалистов, которые всё-таки советуют мыть курятину. Главная причина которую они называют – это то, что проблема разбрызгивания бактерий с водой преувеличена, а если курицу не помыть, на ее поверхности могут остаться опасные бактерии и следы куриного помета.

Считается, что просто нужно соблюдать правила гигиены и после того, как вы помыли курицу, надо хорошо вымыть все поверхности, которые с ней контактировали. Лучше использовать для очистки всех поверхностей моющие средства.

При этом саму курицу нужно мыть осторожно, чтобы не разбрызгивалась вода. Далее сырая курица не должна никаким образом контактировать с другими продуктами, особенно теми, которые не нуждаются в обработке для употребления.

Итак, нужно или не нужно мыть курицу перед приготовлением, зависит от решения каждого из нас. Главное – поддерживать необходимую гигиену на кухне и проводить качественную обработку мяса.

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