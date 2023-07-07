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Как солить огурцы на зиму в холодной воде: рецепт, от которого вся семья оближет пальчики

Алёна Воронина
7 июля 2023, 19:13 обновлено 7 июля, 19:13
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Засолка огурцов холодным способом под капроновую крышку удивит своей простотой и результатом.
Огурцы, консервирование огурцов
Как солить огурцы на зиму в холодной воде/ ua.depositphotos.com

Засолка огурцов холодным способом – это отличный вариант, который поможет сохранить в овощах витамины и полезные элементы. Ни для кого не секрет, что термическая обработка убивает большое количество витаминов, и как следствие полезность продукта после такой обработки существенно уменьшается. Так почему бы не попробовать те способы приготовления консервации на зиму, которые сохранят максимум пользы продукта?

Давайте разберемся, как сделать хрустящие соленые огурцы на зиму, законсервировав их холодным способом.

Для консервации огурцов холодной водой понадобятся следующие ингредиенты:

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  • огурцы – 1,5 кг,
  • чеснок – 5 зубчиков,
  • укроп – 2 зонтика,
  • перец чили – 1 штука,
  • соль – 3 столовые ложки,
  • листья смородины – 2 штуки,
  • листья вишни – 2 штуки,
  • листья хрена – 1 штука,
  • эстрагон – 1 штука.

Засолка огурцов холодной водой – пошаговая инструкция

1. Чтобы подготовить овощи, сначала осмотрите их и выберите молодые огурцы, которые имеют плотную кожицу. Не стоит брать те овощи, которые повреждены или имеют участки, которые уже начали гнить.

2. Вымойте огурцы и замочите в холодной воде на 4 часа. Когда это время истечет, обрежьте концы каждого плода ножом.

3. Специи, необходимые для засолки огурцов, также нуждаются в подготовке. Нужно хорошо вымыть листья хрена, смородины и вишни, а также веточки эстрагона и зонтики укропа. Стоит запомнить, что в этом рецепте берутся не сами листья хрена, а черенки, ведь в них хранится больше всего полезных веществ. Перед тем, как класть черенки в банки, нужно нарезать их длиной 10 см. Перец нужно нарезать кольцами, а чеснок очистить от шелухи.

4. Для засолки могут подойти банки разных размеров – 1,5, 3 или 3 литра. Банки тоже нужно подготовить соответствующим образом. Этот этап очень важен и пропускать его нельзя, ведь плохо подготовленные банки потом могут стать главной причиной неудачного консервирования, и такие заготовки долго не простоят.

Для подготовки тары ее нужно хорошо помыть, для этого используем теплую воду и еще и добавляем соду. Затем придется воспользоваться помощью духовки – ставим туда банки без крышек на 15 минут и оставляем там прогреваться при высокой температуре. При этом не стоит класть огурцы сразу в горячие банки, которые вы только что вытащили из духовки – сперва нужно дать таре немного простыть. Крышки надо помыть теплой водой.

Ранее Главред рассказывал о 3 способах стерилизации банок, о которых вы не знали. Банки можно стерилизовать не только стандартным способом, к которому мы все привыкли – над паром. Это можно делать также в духовке, в микроволновой печи и мультиварке.

5. При укладке огурцов в банки не стоит класть их очень плотно, ведь это будет мешать равномерному просаливанию каждого отдельного овоща. Черенки хрена, чеснок и огурцы нужно располагать в банке слоями, при этом не забудьте чеснок сначала разрезать на две половинки, чтобы он лучше отдал консервации свой вкус. Когда банка будет почти полная, сверху нужно положить зелень и кусочки острого перца.

6. Соль нужно насыпать в какую-то емкость и залить горячей кипяченой водой, а затем подождать пока она полностью растворится. Когда вода застынет, тогда можно будет заливать ею огурцы. Но делать это стоит таким образом – сначала половину банки заполнить холодной некипяченой водой, а затем вторую половину банки долить раствором соли, пока банка не будет полная.

7. Далее нужно оставить огурцы для прокисания на 3 суток в теплом месте, не закрывая их крышкой.

8. Через трое суток рассол нужно слить и прокипятить 1-2 минуты. Горячим рассолом залить огурцы до самого верха банки и закрыть капроновыми крышками. Заготовки нужно хранить в прохладном месте.

Огурцы будут готовы к употреблению через 2-3 недели.

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