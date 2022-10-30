Ноябрь будет напряженным: астролог назвал самые опасные дни месяца

Влад Росс назвал самые опасные дни в ноябре / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Ноябрь в этом году может оказаться напряженным. В этот период будет много неожиданностей, на которые будет крайне сложно повлиять. Об этом в интервью Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.

Одним из сложных периодов будет 5-9 ноября, когда Солнце, Меркурий и Венера будут создавать напряженный аспект из знака Скорпиона к Сатурну и Урану.

"В солярных картах тех, чьи дни рождения приходятся на эти числа, будет и это напряжение, а это значит, что для этих людей год будет особенно сложным и даже фатальным. Эти дни будут связаны с желанием свободы и независимости, которые не могут быть реализованы в полной мере", - говорит Росс.

Внимание нужно обращать на финансовые вопросы. Кто-то рискует потерять крупную сумму денег, у других может быть ограниченный заработок.

Кроме того, 8 ноября ожидается лунное затмение. В эти непростые дни усилится тревожность. Важные решения лучше не принимать, особенно те, которые связаны с деньгами.

"Если что-то задумаете вблизи 5-9 ноября, рискнете, то, скорее всего, потеряете все свои деньги", - рассказал астролог.

Он также убеждает, что следующий сложный период наступит уже 16-23 ноября. В это время Марс будет в напряжении с Нептуном. Астролог не исключает, что если вы попадете в какую-то секту, то просто так выбраться из неё у вас не получится.

"Это будет второй транзит Марса по точке, которую он проходил вблизи 12 октября. Если вы сталкивались с какими-то обманами, неприятностями, ошибками в октябре, то сейчас, в середине ноября, возможно продолжение этих ситуаций и на новом витке может повториться старая проблема. Потому в эти дни нужно быть внимательнее к любой поступающей информации. Могут вскрыться неприятные факты, свершившиеся в прошлом, и иметь сейчас неприятные последствия", - добавил Влад Росс.

В это время могут также увеличиться ошибки и увольнения.

В ноябре 2022 года лучше избегать напряжение и не предпринимать ничего нового. Астролог рекомендует выполнить работу над ошибками в любых сферах, возобновить связь со старыми знакомыми и расстаться с ненужными людьми. Если у вас есть какие-то обиды, то лучше отпустить их и двигаться дальше. Это будет отличный период для саморазвития.

Ранее Влад Росс рассказывал, что категорически нельзя делать в ноябре, чтобы не потерять деньги.

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