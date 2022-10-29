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Финансовый гороскоп на ноябрь-2022: что категорически нельзя делать, чтобы не потерять деньги

29 октября 2022, 13:54

Астролог Влад Росс рассказал, какие дни в ноябре будут самыми опасными для открытия нового дела.

Влад Росс, гороскоп
Что нельзя делать в ноябре, чтобы не потерять деньги / Коллаж фото УНИАН

Ноябрь 2022 года обещает быть напряженным. Это коснется и денежной сферы. В этом месяце лучше не рисковать деньгами, так как существует угроза серьезных финансовых потерь. Об этом в интервью Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.

В это время лучше не давать и не брать в долг деньги, чтобы уберечь себя от убыточных сделок и банкротства.

"Финансовые вопросы лучше решать после полнолуния и лунного затмения, то есть после 8 ноября. Потому что в первой декаде ноября 2022 года Венера будет крайне неудачно расположена, в слабом положении", - сказал Влад Росс.

В свою очередь астролог убеждает, что в ноябре бизнесмены смогут пересмотреть старые решения, партнерские взаимоотношения и внести поправки, которые помогут выдать новый результат. Однако в этом месяце лучше не расширять и не открывать бизнес, также не набирать новых сотрудников.

"Все новые проекты стоит отложить, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Разве что вы давно вынашивали какой-то проект или начинали его, но отказались от него, то, наоборот, можно к нему вернуться, но после затмения, во второй половине ноября", - добавил астролог.

В ноябре Марс в Близнецах будет способствовать работе с мелкими вопросами и переговорами. В это время лучше что-то модернизировать, чем создавать новое. Это также касается законов и Верховной Рады.

Самым неудачным периодом для новых начинаний будет 16-23 ноября, когда Марс создаст жесткий аспект к Нептуну. Это время лучше потратить на собственное развитие или запуск рекламной кампании.

"Обязательства и обещания в этом месяце могут не выполняться, ожидания могут быть обмануты, партнеры могут подвести, а обстоятельства будут складываться не так, как хочется. Потому 16-23 ноября лучше не проводить важных встреч и не начинать важных дел. Лучше в это время выжидать и наблюдать за развитием событий, не предпринимая ничего важного и кардинального", - добавил астролог.

Ранее Влад Росс рассказывал, какие дни будут самыми опасными для влюбленных, а какие окажутся благоприятными для новых знакомств.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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