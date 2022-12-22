Новый Год без мандаринов: кому противопоказаны цитрусовые

Несмотря на всю пользу и вкус, некоторым людям мандарины противопоказаны.

Кому нельзя есть мандарины / pixabay.com

Мандарины - один из символов Новогодних праздников. Их обожают как взрослые, так и дети, но немногие знают, есть цитрусовые можно не всем.

Пользу мандаринов трудно переоценить - они содержат клетчатку, которая улучшает пищеварение, а их эфирные масла дезинфицируют воздух, поднимают настроение и снижают тревожность.

Также фрукт богат на витамины, антиоксиданты и другие полезные вещества. А поскольку плоды растут на деревьях — в них нет тяжелых металлов и радионуклидов, которые могут накапливаться в почве.

Кому нельзя есть мандарины?

Несмотря на всю пользу, некоторым людям мандарины противопоказаны. Цитрусы запрещены при остром нефрите, гепатите и холецистите. Также о них лучше забыть тем, кто страдает язвой желудка или двенадцатиперстной кишки.

Врачи не советуют увлекаться мандаринами при энтерите, колите и гастрите с повышенной кислотностью. Фруктовые кислоты, содержащиеся в мандарине, раздражают слизистые кишечника и желудка. По этой же причине фрукт не стоит есть натощак. Кроме того, как и другие цитрусовые, мандарины — сильный аллерген. Они могут вызывать сыпь, отек рта и даже анафилаксию.

Кроме того, мандарины могут навредить людям с сахарным диабетом, так как в их мякоти содержится большое количество сахаров. Им стоит употреблять этот фрукт с осторожностью или полностью убрать его из рациона. А из-за обилия клетчатки мандарины могут стать причиной вздутия живота и метеоризма.

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