УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Сколько мандаринов можно съедать в сутки - ответ диетолога

24 декабря 2021, 23:18

Содержащаяся в таком фрукте клетчатка, как говорит диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина помогает нормализировать работу желудочно-кишечного тракта.

Мандарины
Сколько мандаринов можно съедать в сутки - ответ диетолога / Flickr / Nickolas Titkov

Мандарины могут быть как вредны, так и полезны. Об этом диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина рассказала в комментарии "РИА Новости".

Она отметила, что мандарины — отличный источник кальция, магния, калия, витаминов D, K и B. Содержащаяся в таком фрукте клетчатка помогает нормализировать работу желудочно-кишечного тракта, а витамин С укрепляет иммунитет.

"В комплексе с фитонцидами и эфирными маслами цитрусовые помогают в борьбе с вирусами. Наличие биофлаваноидов и антиоксиданта бета-каротина предотвращает образование раковых заболеваний", — говорит Цапкина.

Специалист отметила, что частое употребление мандаринов может привести к проблемам с печенью, поскольку норма фруктозы в день составляет не более 40 граммов. В день Цапкина рекомендует съедать не более четырех-пяти мандаринов в день.

"Но и не нужно забывать о возможной аллергической реакции. Людям, страдающим гастритом, также стоит быть осторожными, так как мандарины могут раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка", — отметила диетолог.

Реклама

Читайте такжеДиетолог рассказал, какие фрукты и овощи снижают риск инсульта

Напомним, ранее исследователи установили эффективность использования куркумы в устранении глазных воспалений и при этом не нашли никаких осложнений.

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона доказали, что освещение красного цвета может улучшить зрение (если оно ухудшилось с возрастом).

viber
здоровье мандарины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 25 декабря 2021: Весам – опасность, Стрельцам – большой куш, Козерогам – счастливый шансГороскоп на сегодня 25 декабря 2021: Весам – опасность, Стрельцам – большой куш, Козерогам – счастливый шанс Украину атакует мощный антициклон: названа дата резкого потепленияУкраину атакует мощный антициклон: названа дата резкого потепления Надя Дорофеева удивила резкой сменой имиджаНадя Дорофеева удивила резкой сменой имиджа Гороскоп на январь 2022 года для Раков: проблемы с деньгами, возвращение бывшего и новый имиджГороскоп на январь 2022 года для Раков: проблемы с деньгами, возвращение бывшего и новый имидж Воинский учет украинок: кого и когда могут забрать на службуВоинский учет украинок: кого и когда могут забрать на службу
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
23:39

Приметы на 26 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду

22:53

Кардиолог рассказал, чем опасно последствие низкого давления

21:57

Фото Садового и брюнетки со смелым декольте наделало шуму в Сети

21:42

В Минздраве пояснили, кто из украинцев наверняка получит бустерную дозу вакцины

20:57

Угроза удара РФ: у Путина ответили на вопрос о подготовке вторжения в УкраинуВидео

Реклама
20:55

"Не раздумывая, побежали спасать": в Черкассах курсанты вытащили из ледяной воды мужчину

20:39

Цены на яйца резко пойдут вверх: украинцам назвали причину и срокиВидео

19:51

Выстудит морозами: в Украине с новой недели резко упадет температура

19:36

Ягодицы в сеточке и фото топлесс: 63-летняя Мадонна в бикини заставила поклонников ахнуть

19:36

Чем закончится женский вопрос в украинской армиимнение

19:31

Vodafone повысил тарифы: абоненты узнали новую цену

19:03

В Украине бренд косметики разругали из-за рекламы с кадром из "Иронии судьбы"

18:44

На Львовщине мощный взрыв разнес частный дом: много пострадавших, среди них - ребенок

18:17

В каких странах хотят жить и работать украинцы - результаты опросаВидео

18:07

Успех в деньгах, работе и любви: кому из знаков ожидать уже в январе

17:56

В моду на 2022 год вернулась удивительная короткая стрижка каре до подбородка из бурных 1920-хФото

17:55

Цены на интернет взлетят: украинцы узнали причины и новую стоимостьВидео

17:41

Расслабляться не стоит: Голубовская назвала особенности COVID-штамма ОмикронВидео

17:36

Гороскоп на завтра 26 декабря 2021: Девам – расходы, Скорпионам – удача, Стрельцам – невероятное везениеВидео

17:30

"Украина - не Россия": Данилов предостерег страны Запада от решения судьбы украинцев без их мнения

Реклама
17:08

Цена за буханку взлетит до 40 гривен: украинцам грозит рекордная стоимость хлебаВидео

16:42

"Я вас жутко удивлю": доктор Комаровский раскритиковал популярный напиток, назвав ему альтернативу

16:15

Вторжение не является неминуемым: Данилов оценил угрозу удара РФ по УкраинеВидео

15:48

Гороскоп на январь 2022 года обещает Скорпионам роковую любовь с первого взглядаВидео

15:46

Удар ВВС, ракетами и артиллерией: в США раскрыли худший сценарий нападения РФ на УкраинуВидео

15:09

"Не допустить метастаз конфликта": Папа Римский во время рождественской речи высказался об УкраинеВидео

14:56

В Минздраве назвали сроки резкой вспышки коронавируса в УкраинеВидео

14:32

Госбанки начали платить "тысячу Зеленского": где украинцы получат ковидные деньгиВидео

14:31

"Женщина любимая": Юлия Тимошенко покорила украинцев и Павла Зиброва в роскошном платье-вышиванкеВидео

14:30

В Украине перед праздниками рухнули цены на цитрусовыеВидео

13:43

"Последние всплески коронавируса": вирусолог заявила, что пандемия уже идет к завершению

13:30

Каменских в эффектном мини и гольфах впечатлила позами под елкой

12:59

На Днепропетровщине семья попала в ДТП: погибли двое детей, третий - в тяжелом состоянииВидео

12:38

Украинцам перед Новым годом увеличили надбавку к пенсиям, но повезло не всемВидео

12:14

В 2022 году всем нужно будет опять вакцинироваться от коронавируса – КузинВидео

12:06

Метеозависимым людям придется нелегко: синоптик пообещал резкий скачок от +5 до -12Видео

11:47

ПриватБанк заблокировал все счета во время денежного перевода: недовольная клиентка сообщила детали

10:57

"Премию Дарвина ему": в Киеве водитель решил прогреть машину необычным способом и стал пешеходом

10:43

"Уцелеть нереально": Комаровский сравнил Омикрон с корью и заявил, что его "подцепит" весь мирВидео

10:19

Поздравления с Рождеством – своими словами, в прозе и стихах, праздничные картинки и открытки

Реклама
10:01

В Украине начали производить беспилотники Bayraktar — ЕрмакВидео

09:47

"Расширить границы до Кракова": политолог рассказал, чего добивается ПутинВидео

09:44

Коронавирус в Украине 25 декабря: за сутки более 5 тысяч новых COVID-заражений и 268 смертейВидео

09:03

"Это Николай сделал": в Черкасской области мужчина зарезал молодую мать двоих детей

08:53

Ученые выяснили, как получить супериммунитет к разным штаммам COVID-19

08:10

Гороскоп на сегодня 25 декабря 2021: Весам – опасность, Стрельцам – большой куш, Козерогам – счастливый шансВидео

08:00

Католическое Рождество 2021 – дата, традиции, будет ли выходной

07:55

Песков заявил, что у НАТО "нет дедлайнов" для ответа Путину по "гарантиям безопасности"Видео

07:45

Лживый и жадный психопат пытается "плюнуть в вечность"мнение

07:27

Отвод войск от границы с Украиной: Россия отправила в казармы 10 тысяч военныхВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять