Сколько мандаринов можно съедать в сутки - ответ диетолога / Flickr / Nickolas Titkov

Мандарины могут быть как вредны, так и полезны. Об этом диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина рассказала в комментарии "РИА Новости".

Она отметила, что мандарины — отличный источник кальция, магния, калия, витаминов D, K и B. Содержащаяся в таком фрукте клетчатка помогает нормализировать работу желудочно-кишечного тракта, а витамин С укрепляет иммунитет.

"В комплексе с фитонцидами и эфирными маслами цитрусовые помогают в борьбе с вирусами. Наличие биофлаваноидов и антиоксиданта бета-каротина предотвращает образование раковых заболеваний", — говорит Цапкина.

Специалист отметила, что частое употребление мандаринов может привести к проблемам с печенью, поскольку норма фруктозы в день составляет не более 40 граммов. В день Цапкина рекомендует съедать не более четырех-пяти мандаринов в день.

"Но и не нужно забывать о возможной аллергической реакции. Людям, страдающим гастритом, также стоит быть осторожными, так как мандарины могут раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка", — отметила диетолог.

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