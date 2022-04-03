Новые возможности и увеличение дохода: 3 знака зодиака - счастливчики этой недели

Для трех знаков зодиака эта неделя будет наполнена приятными моментами.
Апрель принес первое весеннее тепло и пробуждение всего живого. Хорошие перемены в жизни не заставят себя ждать и у трех представителей зодиакального круга, которым на этой неделе улыбнется фортуна.
Гороскоп Таро на апрель 2022 расскажет, кому из знаков посчастливится укрепить финансовое положение, а кто задумается о смене места работы.
Астрологи выделили три знака зодиакального круга, для которых эта неделя станет максимально комфортной и поможет осуществить задуманное.
Телец
Для Тельцов этот период подходит для новых начинаний и активной деятельности. Уран усиливает вашу мятежную сторону и побуждает вас инициировать изменения и освободиться от всего, что вас беспокоит и утомляет. Будь то привычки, люди, обязанности или цели, теперь вы можете освободиться от ловушки условностей, которые мешают вам развиваться.
Весы
Весы могут насладиться этой неделей в полной мере. Венера приглашает вас радоваться жизни, не слишком беспокоясь о ней. Теперь вы знаете, как распознавать и использовать возможности, когда они представляются, потому что вы обладаете впечатляющей независимостью и ясностью. Прислушивайтесь к интуиции, ее подсказки будут верными. На этой неделе вас порадует финансовая стабильность.
Козерог
Козероги осознают свою внутреннюю силу на этой неделе с ясностью, которую до сих пор видели только другие люди. Вы видите себя с другой стороны, и с этой точки зрения вы вдруг замечаете массу положительных качеств, которые наполняют вас необычной, легкой, но очень приятной гордостью. Достижения и материальные вещи становятся менее важными в ходе этого процесса, поскольку ваше простое бытие, ваше бытие самим собой наполняет вас. Не бойтесь этой духовной стороны себя и постарайтесь насладиться этим состоянием непритязательности и самодостаточности.
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