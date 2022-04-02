Гороскоп Таро на апрель 2022: Близнецам – удачные обстоятельства, Рыбам – большие перемены

Гороскоп таро на апрель 2022 / depositphotos.com/

Гороскоп Таро на апрель 2022 расскажет, кому из знаков стоит распрощаться со старыми убеждениями и открыться новому, а кому стоит ограничить время в телефоне и вернуться в реальную жизнь.

О том, кто из знаков станет счастливчиком месяца и укрепит финансовое положение, а кому посчастливится встретить вторую половинку, читайте в материале: Гороскоп на апрель 2022 для всех знаков зодиака: Стрельцам – риск травм, Козерогам – деньги.

Гороскоп Таро на апрель – Овен

Карта месяца: Дьявол

Эта карта в раскладе свидетельствует о том, что для Овнов пришло время прислушаться к своему внутреннему голосу. В апреле представителям знака нужно основательно разобраться со своими мыслями и чувствами, расставив их по полочкам. Вы можете быть недовольны положением дел в профессиональной сфере. Возможно, вы задумаетесь о смене работы. Выделите время в течение следующих нескольких недель, чтобы обдумать, что именно вы хотели бы изменить в своей жизни, и начните делать маленькие шаги в этом направлении. То, что вы считаете своими недостатками превратится в ваши уникальные сильные стороны.

Гороскоп Таро на апрель – Телец

Карта месяца: Пятерка Пентаклей

Изменения привычного жизненного уклада могут привести вас в замешательство. Возможно, вы будете задаваться вопросом, кто вы есть в этой новой главе своей жизни. Не стоит зацикливаться на негативных мыслях и переживаниях. Вместо этого найдите здоровые способы справиться с тяжелыми эмоциями в этом месяце. Апрель – благоприятное время, чтобы провести генеральную уборку в своем кругу общения. Помните, это нормально чувствовать себя одиноким после того, как вы отдалились от людей, которые тяготят вас. Дайте себе время, чтобы приспособиться к новому пространству, которое вы создали, прежде чем заполнять его из-за страха остаться в одиночестве. Вокруг вас так много людей, которые восхищаются вами, поэтому будьте избирательны в апреле, кого вы впускаете в свой дом или сердце.

Гороскоп Таро на апрель – Близнецы

Карта месяца: Туз Кубков

Вы проделали так много работы над собой в последнее время, что единственный другой способ напомнить вам о вашем прогрессе — это внешние благословения, которые приходят к вам. Не исключено, что в апреле вы сможете встретить человека, который разделит ваши взгляды на жизнь. Это романтическое приключение может иметь весьма серьезное продолжение. Если вы не ищете любовь, это также может проявиться в виде новой работы или финансовой возможности для вас. Хитрость заключается в том, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время, используя по максиму удачные обстоятельства.

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Гороскоп Таро на апрель – Рак

Карта месяца: Повешенный

В этом месяце карта советует Ракам сбавить обороты. Вы выкладываетесь на пределе своих возможностей. Это чревато не только профессиональным выгоранием, но и проблемами со здоровьем. Проводите больше времени вдали от телефона, телевизора или компьютера в течение дня, чтобы вернуться к своему внутреннему голосу и понять, почему вы чувствовали себя так. Появились новые возможности для выражения вашего творчества, которые давно манили вас —искусство и музыка входят в вашу жизнь. Оставайтесь открытыми для знаков и сообщений вокруг вас; ключевым моментом является меньшее количество отвлекающих факторов, чтобы вы могли быть готовы к новым начинаниям, когда придут время и возможности!

Гороскоп Таро на апрель – Лев

Карта месяца: Двойка Жезлов

Львам нужно вооружиться уверенностью в собственных силах и смотреть в будущее, которое вы хотите для себя. Шаблоны и неправильные установки в прошлом могут замедлить ваш прогресс, поэтому важно победить свои страхи и предубеждения. Этот месяц станет первой главой в многовековой истории о том, как вы, наконец, избавились от тьмы и начали шагать в свой собственный яркий свет. Вы можете оказаться в новом сообществе людей, которые напоминают вам о вашей собственной силе. Посещение занятий, начало новых увлечений или вообще поиск новых способов и мест, где можно провести время, будут для вас в центре внимания в апреле.

Гороскоп Таро на апрель – Дева

Карта месяца: Восьмерка Кубков

Девам в апреле стоит отказаться от устаревшего образа жизни. Существует цикл, в который вы попали за эти годы, который просто больше не служит вашему пути и цели. То, что вы упускаете, оставаясь в плену старых устоновок , — это свобода. Если в последнее время вы чувствовали себя подавленным, вам будет полезно подключиться к сакральной энергии; примите свою чувственность в этом месяце, открыв свое сердце. Это может выглядеть как урок танцев, занятие йогой или вкусная новая еда. Используйте каждую возможность в апреле, чтобы пробудить все пять ваших чувств! Вы заслуживаете того, чтобы снова почувствовать себя живыми, наполненными позитивной энергией.

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Гороскоп Таро на апрель – Весы

Карта месяца: Рыцарь Мечей

Рыцарь Мечей предупреждает Весов о том, что их ждет месяц полный неожиданностей. Многие осознают простую истину, что смысл жизни в том, чтобы наслаждаться ею, пока это происходит с тобой! Некоторые из вас могут отправиться в поездку в последнюю минуту, получить приглашение посетить живое выступление или мероприятие, найти нового клиента или возможность работы или даже пойти на несколько веселых свиданий. Будьте максимально вовлечены в любое событие, проживайте его здесь и сейчас. Поменьше видеоигр, чрезмерного просмотра телевизора, прокрутки ленты новостей на вашем телефоне. Отбросьте отвлекающие факторы и погрузитесь в настоящий момент.

Гороскоп Таро на апрель – Скорпион

Карта месяца: Паж Жезлов

Апрель принесет в жизнь Скорпионов новые начинания. Ослабьте бдительность и научитесь снова любить жизнь! Что еще более важно, научиться любить снова. Не держите себя больше в этой жесткой реальности, закрывая сердце. Позвольте романтике войти в вашу жизнь. Найдите время, чтобы расставить приоритеты для себя в целом. Если вы хотите чего-то нового, вы должны быть готовы сделать что-то новое. Отбросив свой эгоизм и проявив заботу о других, вы можете рассчитывать на покровительство фортуны.

Гороскоп Таро на апрель – Стрелец

Карта месяца: Справедливость

В этом месяце Стрельцам придется потратить немало времени, чтобы исправить допущенные в прошлом. Вы сможете проанализировать ваши поступки и изменить линию поведения, чтобы в дальнейшем избежать подобных промахов. В романтических отношениях старайтесь не терять чувство индивидуальности или личной идентичности. Есть что-то прекрасное в том, чтобы расти рядом друг с другом, но убедитесь, что ваши лозы не настолько сильно переплетены, что вы на самом деле создаете ощущение, что сдерживаете друг друга. Стоит прислушиваться к своему внутреннему голосу и избегать побуждения ставить комфорт окружающих выше собственных желаний.

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Гороскоп Таро на апрель – Козерог

Карта месяца: Шестерка Мечей

Для Козерогов второй месяц весны будет наполнении позитивными моментами. Вы сможете освободиться от внутренних и внешних установок, которые могли тормозить ваше движение вперед и развитие. Изменения всегда немного пугают, когда они начинаются, но у вас есть внутренняя сила и уверенность в том, что вы на правильном пути! К концу года вы увидите отличные результаты в достижении своих долгосрочных целей, если сможете использовать апрель для согласованных изменений и преобразований.

Гороскоп Таро на апрель – Водолей

Карта месяца: Иерофант

Если вы сможете построить здоровые отношения последовательно и относиться к ним как к долгосрочным инвестициям, а не как к скуке или нехватке свободы, тогда вы, как ни странно, станете свободными. Если вы сможете докопаться до сути и попросить этих внутренних демонов сесть за стол и выпить с вами чашку чая, вы увидите, что они не были такими большими и страшными с самого начала. Однако если вы убежите от них, они будут кричать еще громче, пока вы, наконец, не обратите на них внимание. Вы также можете увидеть некоторые большие изменения, происходящие в вашей семье брак, беременность или большой переезд. Вашим близким родственникам или друзьям может понадобится помощь или поддержка, будьте готовы ее оказать.

Гороскоп Таро на апрель – Рыбы

Карта месяца: Сила

В этом месяце Рыбам будут предоставлены новые возможности, которые могут спровоцировать серьезные жизненные перемены. Многие выйдут из своей зоны комфорта и начнут двигаться к поставленной цели. Как только вы начнете смотреть на жизнь по-другому, вы начнете воспринимать ее по-другому. Вы находитесь в постоянном состоянии выгорания из-за того, что не ставите себя на первое место или не прислушиваетесь к своему внутреннему компасу. Если вы были в отношениях у вас может возникнуть трудный разговор с этим человеком.

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